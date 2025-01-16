Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκφωνεί την αποχαιρετιστήρια ομιλία του την Τετάρτη το βράδυ.

Είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον Μπάιντεν να μεταλαμπαδεύσει την κληρονομιά του από το βήμα του προέδρου. Είναι μια κληρονομιά που έγινε πολύ πιο περίπλοκη τον περασμένο χρόνο, καθώς αποχώρησε από την εκστρατεία επανεκλογής του και παρόλα αυτά είδε τους Δημοκρατικούς να χάνουν από τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε επιστολή που κυκλοφόρησε την Τετάρτη το πρωί πριν από την ομιλία του, ο Μπάιντεν περιγράφει το πώς κληρονόμησε μια χώρα εν μέσω μιας θανάσιμης πανδημίας και οικονομικής κρίσης και πώς έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος επειδή «πίστευε ότι διακυβευόταν η ψυχή της Αμερικής» και είπε ότι ακόμα το πιστεύει.

«Ήταν το προνόμιο της ζωής μου να υπηρετώ αυτό το έθνος για περισσότερα από 50 χρόνια», έγραψε ο Μπάιντεν. «Πουθενά αλλού στη Γη δεν θα μπορούσε ένα παιδί που τραύλιζε ξεκινώντας από το Scranton της Πενσυλβάνια και το Claymont του Ντέλαγουερ, μια μέρα να καθίσει πίσω από το Resolute Desk στο Οβάλ Γραφείο ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η επιστολή συνοδεύεται από μια λίστα 26.000 λέξεων των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κινήτρων για καθαρή ενέργεια, της επέκτασης και ενίσχυσης του ΝΑΤΟ και της προστασίας των ακτών από υπεράκτιες γεωτρήσεις (πολιτικές που επέκρινε ο Τραμπ).

Η ομιλία του βραδιού της Τετάρτης έρχεται, επίσης, καθώς ορισμένα σημαντικά ερωτήματα συνεχίζουν να στροβιλίζονται γύρω από τη διακυβέρνησή του τις τελευταίες ημέρες της, δημιουργώντας - δυνητικά - ένα πιο μοναδικό φινάλε στην περίεργη περίοδο ενός προέδρου.

Ακολουθεί μια ματιά σε αυτές τις ερωτήσεις.

Σε ποιους θα απονείμει χάρη;

Ο Λευκός Οίκος έχει υποσχεθεί ότι ο Μπάιντεν θα δώσει χάρη σε περισσότερα άτομα προτού φύγει από το αξίωμα, πιθανώς σε άτομα που έχουν απειληθεί από τον Τραμπ, όπως μέλη της επιτροπής της Βουλής που ερεύνησαν την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν έχει ήδη αμνηστεύσει τον γιο του, Χάντερ Μπάιντεν, και μείωσε τις ποινές σχεδόν όλων των κρατουμένων που καταδικάστηκαν σε ομοσπονδιακό θάνατο, μεταξύ άλλων πράξεων απονομής χάρης τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Washington Post ανέφερε ότι όσοι συμμετείχαν σε συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο για να υποστηρίξουν μαζικές ενέργειες απονομής χάρης από τον πρόεδρο έχουν ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα από τις πρόσφατες συζητήσεις τους, ειδικά για την απονομή χάρης σε επιζώντες ενδοοικογενειακής κακοποίησης και μη βίαιους παραβάτες.

Ένα ερώτημα είναι αν απασχολεί καθόλου τους πιθανούς αποδέκτες προληπτικής χάρης.

Ο βουλευτής Pete Aguilar (D-California), ο οποίος προεδρεύει της Ομάδας των Δημοκρατικών της Βουλής των Αντιπροσώπων και υπηρέτησε στην επιτροπή της 6ης Ιανουαρίου, δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν έχει ζητήσει χάρη» και «δεν έχει μιλήσει με κανέναν στον Λευκό Οίκο σχετικά με μια χάρη».

«Παραμένω στη δουλειά που κάναμε» στην επιτροπή, είπε ο Aguilar στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο. «Δεν κάναμε τίποτα λάθος. Δεν νομίζω ότι απαιτείται χάρη».

Θα υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός;

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει την ελπίδα ότι θα μπορούσε ακόμα να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στον πόλεμο της Γάζας.

«Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία και μπορεί να γίνει αυτή την εβδομάδα», είπε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, προσθέτοντας ότι «δεν κάνει καμία υπόσχεση ή πρόβλεψη, αλλά είναι εκεί για να το πετύχει».

Ένας παράγοντας που περιπλέκει είναι ο Τραμπ, ο οποίος διαλαλούσε τις δικές του προσπάθειες να συνάψει συμφωνία προτού αναλάβει τα καθήκοντά του - και απειλούσε ότι «η κόλαση θα τελειώσει» εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τους ομήρους μέχρι τότε. Ο Τραμπ έστειλε στο Ισραήλ τον επερχόμενο ειδικό απεσταλμένο του στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε το Σάββατο με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Καταλαβαίνω… έδωσαν τα χέρια και ολοκληρώνουν τις συνομιλίες, ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα το βράδυ σε συνέντευξη στο Newsmax, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πόση χρηματοδότηση του IRA θα τα καταφέρει;

Μία από τις κύριες προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ ήταν να καταργήσει αυτό που χλεύαζε ως «Πράσινη Νέα Συμφωνία» του Μπάιντεν, αναφερόμενος στον Νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, την εκτεταμένη δικομματική νομοθεσία του Μπάιντεν για την παροχή εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση του κόστους συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Πριν φύγει ο Μπάιντεν, οι υποστηρικτές της καθαρής ενέργειας ελπίζουν ότι η κυβέρνησή του θα υποχρεώσει γρήγορα ή θα αποταμιεύσει όσο περισσότερους πόρους μπορεί. Χρήματα που δεν δαπανώνται ή δεν έχουν αποταμιευτεί θα μπορούσαν να βρεθούν στο «ξύλο κοπής» του Τραμπ.

Ο στρατηγός ενεργειακής πολιτικής Sam Ricketts είπε ότι μια πρόσφατη έκθεση της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος περιγράφει πόση πρόοδο έχει σημειώσει η διοίκηση σε αυτό το μέτωπο, επισημαίνοντας πώς ο οργανισμός χορήγησε 38,4 δισεκατομμύρια δολάρια - ή 93 τοις εκατό - επιχορήγησης για τη μείωση της ρύπανσης και την οργάνωση έργων καθαρής ενέργειας. Σε πολιτειακό επίπεδο, οι κυβερνήσεις εγγράφονται για προγράμματα εκπτώσεων οικιακής ενέργειας πριν τελειώσει το ρολόι.

«Η 20η Ιανουαρίου φτάνει πριν το ανοιγόκλειμα τωνμ βλεφάρων», είπε ο Ricketts. «Ξέρουμε ότι τρέχουν να προλάβουν για να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα».

Σε ποια κατάσταση θα αφήσει ο Μπάιντεν τις διεθνείς σχέσεις;

Ο Μπάιντεν, ο οποίος εδώ και καιρό υπερηφανεύεται για την εμπειρία του στην εξωτερική πολιτική, εξέφρασε αισιοδοξία για την κατάσταση των διεθνών σχέσεων της χώρας σε ομιλία του για την εξωτερική πολιτική τη Δευτέρα.

Ο Μπάιντεν τόνισε ιδιαίτερα την υποστήριξή του στην Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, αφού η κυβέρνηση έστειλε την τελευταία δόση στρατιωτικής βοήθειας την περασμένη εβδομάδα και εξέδωσε κυρώσεις αποχώρησης σε ρωσικές εταιρείες πετρελαίου και δεξαμενόπλοια.

Οι τελικές του πράξεις θα δημιουργήσουν το σκηνικό για τον Τραμπ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να φέρει σταθερότητα σε μια κατεστραμμένη από τον πόλεμο Μέση Ανατολή. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα κάποιες από τις τελικές του ενέργειες στην παγκόσμια σκηνή να αντιστραφούν από την επόμενη διοίκηση.

Για παράδειγμα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Μπάιντεν αίρει τον χαρακτηρισμό κρατικού χορηγού της τρομοκρατίας για την Κούβα, μια κίνηση στην οποία η επιλογή του Τραμπ για υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αντιταχθεί έντονα.

Τι γίνεται με εκείνο το ταξίδι στη Νότια Καρολίνα;

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι την Κυριακή, την τελευταία ημέρα της θητείας του Μπάιντεν, ο πρόεδρος θα ταξιδέψει στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας. Δεν υπήρχαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μπάιντεν αγαπούσε από καιρό τη Νότια Καρολίνα, την πολιτεία που ξεκίνησε την επιστροφή του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών το 2020. Ένας από τους στενότερους συμμάχους του στο Κογκρέσο είναι ο κοσμήτορας της αντιπροσωπείας της πολιτείας, εκπρόσωπος James E. Clyburn (D).

Ο Μπάιντεν σπάνια χάνει ευκαιρία να υπενθυμίσει στους ανθρώπους τη σημασία του κράτους για αυτόν.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήμουν εδώ σήμερα αν δεν υπήρχε η υποστήριξη των σπουδαίων ανθρώπων της Νότιας Καρολίνας», είπε ο Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο, ενώ τιμούσε τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας στον Λευκό Οίκο.

Της Meryl Kornfield και του Alec Dent

Πηγή: skai.gr

