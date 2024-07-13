Ο Τζο Μπάιντεν διέψευσε για μία ακόμη φορά τις εικασίες περί αποχώρησής του από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές σε προεκλογική συγκέντρωση χθες Παρασκευή στο Μίσιγκαν.

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό κοινοβουλευτικών που του ζητούν να αποσύρει την υποψηφιότητά του και τις ανησυχίες για τη νοητική του κατάσταση, ο Δημοκρατικός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του.

«Ακούγονται πολλά τελευταία. Τι θα κάνει ο Τζο Μπάιντεν; Θα παραμείνει την κούρσα; Να η απάντησή μου: είμαι υποψήφιος και θα κερδίσουμε», τόνισε απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Ντιτρόιτ.

«Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά», πρόσθεσε λίγο αργότερα ο 81χρονος Δημοκρατικός από ένα εστιατόριο του Νόρθβιλ, προαστίου του Ντιτρόιτ, απαντώντας στις επικρίσεις για τη νοητική του ικανότητα να ηγηθεί των ΗΠΑ.

«Απειλή για το έθνος μας ο Τραμπ - Θέλουμε πρόεδρο, όχι δικτάτορα»

Για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, ο Μπάιντεν πρέπει να κερδίσει στο Μίσιγκαν.

Στην προεκλογική εκδήλωση της Παρασκευής ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, χαρακτηρίζοντάς τον «απειλή για το έθνος».

Επέκρινε εξάλλου το «σχέδιο 2025», το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει τη σφραγίδα της δεξιάς, αν και ο Τραμπ προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από αυτό παρά το γεγονός ότι συντάχθηκε από στενούς του συνεργάτες.

«Οι Αμερικανοί θέλουν πρόεδρο, όχι δικτάτορα», υπογράμμισε εξάλλου ο Μπάιντεν αναφερόμενος στη δήλωση Τραμπ ότι θα γίνει δικτάτορας «για μία ημέρα».

Μαίνονται οι ανησυχίες στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών για την υγεία του Αμερικανού προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος «κατανοεί ότι υπάρχει ακόμη ανησυχία (στο Κογκρέσο). Γι’ αυτό έχει επικεντρωθεί σε έναν και μόνο στόχο: να δείξει ότι είναι στην καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο και να τον κερδίσει», δήλωσε χθες ο Μάικλ Τάιλερ εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού.

«Θα παραμείνω σε κίνηση», δεσμεύθηκε την Πέμπτη ο Μπάιντεν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, η οποία θεωρούνταν κρίσιμη για το πολιτικό του μέλλον, το οποίο αμφισβητείται μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου απέναντι στον Τραμπ.

Οι υποστηρικτές του προέδρου εκτίμησαν στη συνέντευξη Τύπου τις γνώσεις που έχει για τα τρέχοντα θέματα, κυρίως τα διεθνή. Από την άλλη παρατήρησε κανείς τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στον λόγο και δύο μεγάλα φραστικά ολισθήματα: το πρώτο κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ όταν αναγγέλλοντας τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον αποκάλεσε «πρόεδρο Πούτιν» και το δεύτερο στη συνέντευξη Τύπου όταν αναφέρθηκε στον «αντιπρόεδρο Τραμπ», αντί για την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

«Εδώ και 40 χρόνια ο Τζο Μπάιντεν κάνει γκάφες, έκανε μερικές και χθες βράδυ και πιθανόν θα κάνει κι άλλες», σχολίασε ο Μάικλ Τάιλερ.

Οι αντιδράσεις από το Δημοκρατικό κόμμα συνεχίζονται, αν και οι κοινοβουλευτικοί που έχουν ζητήσει από τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα δεν είναι προς το παρόν πολλοί - περίπου 20 -- ούτε ιδιαίτερα ηχηρά ονόματα.

Χθες Παρασκευή ένας από τους αρχιτέκτονες της νίκης του Δημοκρατικού το 2020, ο Αφροαμερικανός βουλευτής Τζέιμς Κλάιμπερν, διαβεβαίωσε μιλώντας στο NBC ότι παραμένει δεσμευμένος πλήρως στο πλευρό του Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κέρδισε την Πέμπτη αρκετό χρόνο για να ανακάμψει πραγματικά ή απλώς ανέβαλε την αναπόφευκτη αποχώρησή του; Η απάντηση θα είναι εν μέρει και οικονομική: αν ξαφνικά στερέψουν οι δωρεές, θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσει ο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τους New York Times, σημαντικοί δωρητές ανέστειλαν τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, με αποτέλεσμα να παγώσουν 90 εκατ. δολάρια.

Τα μάτια πλέον είναι στραμμένα σε δύο μεγάλες προσωπικότητες του Δημοκρατικού κόμματος: την πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Η πρώτη ζήτησε επίμονα αυτή την εβδομάδα από τον Μπάιντεν «να πάρει μια απόφαση», μοιάζοντας να αγνοεί την αποφασιστικότητά του να παραμείνει υποψήφιος. Ο δεύτερος, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην αντιπροέδρου του, προς το παρόν παραμένει σιωπηλός.

