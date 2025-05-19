Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που έχει εξαπλωθεί στα οστά του όπως έγινε γνωστό χθες, Κυριακή.

Η διάγνωση έγινε αφότου ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής επισκέφθηκε γιατρό την περασμένη εβδομάδα μετά από ενοχλήσεις που είχε στο ουροποιητικό του σύστημα.

Τι είναι όμως ο καρκίνος του προστάτη;

Ο καρκίνος του προστάτη επηρεάζει τον ιστό του προστάτη, του τμήματος του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος που βοηθά στην παραγωγή σπέρματος. Βρίσκεται ανάμεσα στο πέος και την ουροδόχο κύστη. Συνήθως αναπτύσσεται αργά, επομένως μπορεί συχνά να αναπτύσσεται για χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν για δεκαετίες χωρίς να χρειάζονται θεραπεία. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι τα συμπτώματα συχνά δεν εμφανίζονται μέχρι ο καρκίνος να έχει ήδη προχωρήσει.

Ο Μπάιντεν διαγνώστηκε μετά από συμπτώματα στο ουροποιητικό του σύστημα, ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια καρκίνου του προστάτη. Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά ανιχνεύεται μόνο όταν ο προστάτης είναι αρκετά μεγάλος ώστε να έχει προσκρούσει στην ουρήθρα, τον σωλήνα που συνδέει την ουροδόχο κύστη με το πέος.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάγκη για συχνότερη ούρηση, καθώς και αργή ή αδύναμη ροή ούρων.

Ο έλεγχος για καρκίνο του προστάτη αποτελεί μέρος των τακτικών προεδρικών υγειονομικών ελέγχων, σύμφωνα με τον Δρ Jeffrey Kuhlman, πρώην γιατρό του Λευκού Οίκου υπό τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους Αμερικανούς άνδρες, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, μετά από τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ποια είναι η βαθμολογία στο σύστημα Gleason;

Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πρόγνωσης του καρκίνου του προστάτη στους άνδρες. Αυτός είναι και ο πιο συνηθισμένος τρόπος αξιολόγησης της πιθανότητας εξέλιξης και εξάπλωσης της νόσου - γνωστής και ως μεταστατικού καρκίνου.

Η κλίμακα κυμαίνεται από έξι έως δέκα, με έναν υψηλότερο αριθμό να υποδηλώνει έναν πιο επιθετικό καρκίνο.Ο καρκίνος του προστάτη του πρώην προέδρου αγγίζει το επίπεδο 9 στο σύστημα, όπως ανακοινώθηκε. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για «καρκίνο υψηλού βαθμού». Τα καρκινικά κύτταρα με βαθμολογία εννέα χαρακτηρίζονται πολύ ανώμαλα και είναι πιθανό να αναπτυχθούν γρήγορα.

Ποιες επιλογές στη θεραπεία έχει ο Μπάιντεν;

Στην περίπτωση του Μπάιντεν, ο καρκίνος είναι επιθετικής φύσης και έχει ήδη εξαπλωθεί στα οστά του.

Σύμφωνα με τον Δρ. Jamin Vinod Brahmbhatt, ουρολόγο στο Orlando Health Medical Group, αυτό το επίπεδο εξάπλωσης περιορίζει τις επιλογές θεραπείας.

Ενώ υπάρχουν διαθέσιμες ιατρικές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία, τα στεροειδή και η ορμονοθεραπεία, καμία από αυτές δεν είναι «θεραπευτική», είπε.

«Υπάρχουν περισσότερες ιατρικές επιλογές για τη σταθεροποίηση του ασθενούς και τον έλεγχο του καρκίνου, αλλά ποτέ δεν απαλλάσσονται πλήρως από τον καρκίνο».

Ο καρκίνος του Μπάιντεν λέγεται επίσης ότι είναι ορμονοευαίσθητος, πράγμα που σημαίνει ότι ο καρκίνος χρησιμοποιεί ορμόνες για να αναπτυχθεί. Αυτοί οι τύποι καρκίνου μπορούν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα που μπλοκάρουν ή μειώνουν την ποσότητα ορμονών στο σώμα.

Ο Δρ. Brahmbhatt είπε ότι ενώ αυτό «ανοίγει την εργαλειοθήκη» των επιλογών θεραπείας για τον Μπάιντεν, θα χρειαστούν «εβδομάδες ή μήνες» για να δούμε πώς θα αντιδράσει.

Ο Δρ Kuhlman είπε ότι ο Μπάιντεν θα μπορούσε επίσης να έχει την επιλογή να συμμετάσχει σε «κλινικές δοκιμές για προχωρημένη νόσο» εάν πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Λέγεται ότι ο Μπάιντεν και η οικογένειά του εξετάζουν τις επιλογές θεραπείας.

Ποια είναι η πρόγνωση;

Στην ανακοίνωση της Κυριακής, το γραφείο του Μπάιντεν ανέφερε ότι επειδή ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, αυτό «επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση».

Οι πλήρεις λεπτομέρειες της υπόθεσης του Μπάιντεν δεν είναι γνωστές. Ο Δρ. Ryan Cleary,υρολόγος στο MedStar Health δήλωσε: «Γενικά, περίπου το ένα τρίτο των ασθενών θα είναι ακόμα ζωντανοί μετά από πέντε χρόνια μεταστατικού καρκίνου του προστάτη».

Τα προχωρημένα στάδια του καρκίνου του προστάτη μπορούν να περιορίσουν τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου και να οδηγήσουν σε συμπτώματα που δυσκολεύουν την καθημερινή ζωή.

Ο Δρ Kuhlman περιγράφει «10 έως 15 χρόνια λειτουργίας» όταν εξετάζει επιθετικές θεραπείες για τον καρκίνο και είπε ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν θεραπείες που διατηρούν την ποιότητα ζωής του Μπάιντεν τα επόμενα χρόνια.

