Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Δευτέρα πως θα χρειαστούν «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια» για την ανοικοδόμηση του Λος Άντζελες μετά τις εκτεταμένες καταστροφές εξαιτίας των πυρκαγιών που σαρώνουν προάστια του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα.

«Θα κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να επαναφέρουμε το Λος Άντζελες στην κατάσταση» όπου βρισκόταν προτού το πλήξουν οι φωτιές, προειδοποίησε ο κ. Μπάιντεν, την ώρα που η μεγαλούπολη της Καλιφόρνιας προετοιμάζεται για την προβλεπόμενη νέα ενίσχυση των ανέμων — οι οποίοι απειλούν να εξαπλώσουν ξανά τις φλόγες που έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον 24 νεκρούς, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.