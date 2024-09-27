Το ΝΑΤΟ θα δημιουργήσει μια νέα χερσαία διοίκηση στη Φινλανδία κοντά στα ρωσικά σύνορα το επόμενο έτος, επιφορτισμένη με την ηγεσία των επιχειρήσεων των χερσαίων δυνάμεων της Συμμαχίας στη βόρεια Ευρώπη σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης, δήλωσε σήμερα ο Φιλανδός υπουργός Άμυνας.

Η Φινλανδία προσχώρησε στη συμμαχία του ΝΑΤΟ πέρυσι, ως απάντηση στην πλήρους κλίμακας εισβολή της γειτονικής Ρωσίας στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2022 και οργανώνει την παρουσία της Συμμαχίας στο έδαφός της.

«Σήμερα το πρωί, αποφάσισα ότι θα προτείνουμε στο ΝΑΤΟ τη δημιουργία της διοίκησης σε συνδυασμό με το αρχηγείο του στρατού στο Μίκκελι», δήλωσε ο υπουργός Άντι Χάκανεν, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του τον Ιούνιο ότι όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είχαν δώσει την πολιτική τους συγκατάθεση για το σχέδιο.

Το κέντρο, το οποίο το ΝΑΤΟ αποκαλεί Multi Corps Land Component Command, (Χερσαία Τμηματική Διοίκηση Πολλαπλών Σωμάτων Στρατού) θα λειτουργεί υπό την κοινή διοίκηση Norfolk Joint Force Command της συμμαχίας με έδρα τις ΗΠΑ και από κοινού με τη δική της διοίκηση χερσαίων δυνάμεων της Φινλανδίας, η οποία βρίσκεται ήδη στο Μίκκελι , περίπου δύο ώρες οδικώς από τα φινλανδικά-ρωσικά σύνορα.

Ο Χάκανεν, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι η μονάδα θα έχει αρχικά ετήσιο προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ και θα αποτελείται από μερικές δεκάδες διεθνείς αξιωματούχους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Φινλανδία και η γειτονική Σουηδία, η οποία επίσης εντάχθηκε στη συμμαχία εφέτος, δήλωσαν ότι η Σουηδία θα συντονίζει τις επισκέψεις των ξένων στρατευμάτων του ΝΑΤΟ και τα διεθνή γυμνάσια στη βόρειο Φινλανδία.

Ωστόσο, το Ελσίνκι δεν προσβλέπει το ίδιο είδος μόνιμης πολυεθνικής δύναμης που έχει αναπτυχθεί, για παράδειγμα, στις γειτονικές χώρες της Βαλτικής, δεδομένου του σημαντικού μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Φινλανδίας.

Μιλώντας στην ίδια συνέντευξη τύπου σήμερα, ο διοικητής του φινλανδικού στρατού, Πάσι Βαλιμάκι, δήλωσε ότι το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της νέας μονάδας θα αποφασισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά αρχικά θα επιβλέπει τον σχεδιασμό επιχειρήσεων χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή της Σκανδιναβίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

