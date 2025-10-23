Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης: Το Ισραήλ δεν ανταποκρίνεται σε διεθνείς υποχρεώσεις

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σε γνωμοδότησή του, καλεί το Ισραήλ να διασφαλίσει την παροχή βοήθειας στους Παλαιστίνιους και να αποκαταστήσει τον ρόλο της UNRWA.«Αναντικατάστατη» για τους Παλαιστίνιους είναι η UNRWA, η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τη Γάζα. Αυτό επισημαίνει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε υπόμνημά του, που παρουσίασε την Τετάρτη ο προεδρεύων δικαστής Γιούτζι Ιβασάβα. Το ανώτατο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών τονίζει τη δεσμευτική υποχρέωση του Ισραήλ να διασφαλίσει την πρόσβαση του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα σε ανθρωπιστική βοήθεια.



Οι ισραηλινές αρχές απαγορεύουν στην UNRWA να δραστηριοποιείται στα παλαιστινιακά εδάφη, κατηγορώντας ορισμένους συνεργάτες της ότι συμμετείχαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Όπως λέει στο πρακτορείο AP ο Πολ Ράιχλερ, ένας από τους νομικούς εκπροσώπους της παλαιστινιακής πλευράς στη Χάγη, «το δικαστήριο έκρινε ότι το Ισραήλ απέτυχε να διασφαλίσει την παροχή στοιχειώδους βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό και δεν ανταποκρίνεται σε υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, το δικαστήριο έκρινε ότι απαγορεύεται η εκδίωξη του άμαχου πληθυσμού. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επισημάνει σε εκθέσεις τους, τις οποίες μνημονεύει και το δικαστήριο, ότι στη Γάζα έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες να εκδιωχθούν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι».



Όταν η πείνα είναι «μέρος του πολέμου»



Το υπόμνημα της Χάγης είχε ζητήσει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη του 2024, μετά την απαγόρευση που επέβαλαν οι ισραηλινές αρχές στην UNRWA, η οποία απασχολεί 17.000 άτομα μόνο στα παλαιστινιακά εδάφη. Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι νομικές υποχρεώσεις του Ισραήλ ως κατοχικής δύναμης απορρέουν από τις Συνθήκες της Γενεύης, οι οποίες ορίζουν ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις. Διεθνείς υποχρεώσεις ενέχει όμως και η ίδια η συμμετοχή της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη.



«Το Δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι είναι παράνομo να επιβάλλει κανείς ασιτία ως όπλο απέναντι στον άμαχο πληθυσμό» υπογραμμίζει ο Πολ Ράιχλερ. «Πρόκειται για έγκλημα πολέμου». Όσο για τους ισχυρισμούς ότι συνεργάτες της UNRWA εμπλέκονται στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς, το Δικαστήριο αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν έχει προσκομίσει σχετικές αποδείξεις.



Η στάση του Ισραήλ



Η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου δεν θεωρείται δεσμευτική. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει καν την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Χάγης στο συγκεκριμένο ζήτημα και δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία. Υπέβαλε ωστόσο αναλυτική γραπτή εισήγηση, προκειμένου να εξεταστεί από το Δικαστήριο.



Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι «το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία ήταν εντελώς προβλέψιμη από την αρχή όσον αφορά την UNRWA».



Σε άλλη γνωμοδότηση, το 2024, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών είναι «παράνομη». Η χθεσινή γνωμοδότηση δεν αναιρεί, ούτε επηρεάζει την προσφυγή που είχε καταθέσει το 2023 η Νότια Αφρική, κατηγορώντας το Ισραήλ για «γενοκτονία». Σημειώνεται ότι παλαιότερα ένα άλλο δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, αλλά και του επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2024 σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.



Πηγές: dpa, AFP, Reuters, ARD

Πηγή: Deutsche Welle

