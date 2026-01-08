MoU της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου με θυγατρική της Exxon για Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, TPAO, και της ESSO Exploration International, θυγατρικής της ExxonMobil.

Το μνημόνιο, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, καλύπτει νέες περιοχές εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και άλλες πιθανές διεθνείς περιοχές που θα συμφωνηθούν από κοινού, στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Millî petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe bir… pic.twitter.com/iUjB7SBuLc — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 8, 2026

«Συνδυάζοντας τις τεχνικές μας δυνατότητες στην εξερεύνηση και τις γεωτρήσεις βαθέων υδάτων με τη διεθνή εμπειρία της ExxonMobil, στοχεύουμε στην αύξηση της επιχειρησιακής μας αποτελεσματικότητας και στην προετοιμασία του εδάφους για νέες ανακαλύψεις.

»Σύμφωνα με τον στόχο μας για μια ενεργειακά ανεξάρτητη Τουρκία, ενισχύουμε τη θεσμική μας ικανότητα μέσω διεθνών συνεργασιών και προχωράμε προς την κατεύθυνση της μετατροπής μας σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής μας» δηλώνει ο Μπαϊρακτάρ στο μήνυμά του στο X.

Η Συμφωνία υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

