Φιντάν: Στρατηγική προτεραιότητα η ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα τονίσει τη «στρατηγική προτεραιότητα» της διατήρησης της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα στη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι, ανέφερε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών τη Δευτέρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Τρίτη. Η ομάδα, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία, περιλαμβάνει περισσότερες από 30 χώρες.

Η πηγή ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα παραστεί στη συνάντηση και θα επαναλάβει τη θέση της Τουρκίας σχετικά με την ανάγκη λήψης «αποτελεσματικών» μέτρων για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνει το Reuters.

Εστίαση στο σχέδιο των ΗΠΑ

Οι συνομιλίες στη σύνοδο κορυφής του Παρισιού θα επικεντρωθούν στα άρθρα του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και τον πιθανό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Συμμαχία, ανέφερε η πηγή.

Η πηγή σημείωσε ότι ο Φιντάν θα επισημάνει τα «συγκεκριμένα» αποτελέσματα των τριών προηγούμενων γύρων άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στην Κωνσταντινούπολη, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής αιχμαλώτων, και θα επαναλάβει την προσφορά της Άγκυρας να φιλοξενήσει μια συνάντηση των ηγετών των αντιμαχόμενων πλευρών.

Ο Φιντάν θα «δηλώσει ότι η Τουρκία θεωρεί τη διατήρηση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα στρατηγική προτεραιότητα και ότι υπενθυμίζει σε όλες τις πλευρές τη θέση της σχετικά με αυτό το θέμα», ανέφερε η πηγή.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί εγκάρδιες σχέσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Έχει παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η Άγκυρα προειδοποίησε και τις δύο πλευρές για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα, όπου ρωσικά και τουρκικά σκάφη χτυπήθηκαν από drones, ενώ υπέστησαν ζημιές και ουκρανικά λιμάνια. Η Τουρκία έχει επίσης δει μια σειρά από drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της τις τελευταίες εβδομάδες και κατέρριψε ένα κοντά στην πρωτεύουσά της.

Ο Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συζητήσει διάφορα θέματα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

