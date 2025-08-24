Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως κατάστημα παιχνιδιών "Detsky Mir". Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Esplosione a Mosca nel mitologico negozio di giocattoli vicino la Lubjanka: la solita bombola del gas, 1 morto, vari feriti, palazzo evacuato. pic.twitter.com/hiRSXivE4X — Lunacharsky (@silupescu) August 24, 2025

«Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ως αποτέλεσμα του συμβάντος, υπάρχει ένας θάνατος και μερικοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Το κτήριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που στεγάζει επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.

Πηγή: Reuters

