Μια τρυφερή στιγμή από την παραλία Kleinbaai Beach στη Νότια Αφρική κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μια μητέρα με τις δύο μικρές της κόρες, ηλικίας 3 και 5 ετών, βρήκαν ένα χταπόδι που είχε ξεβραστεί στην ακτή και έμοιαζε νεκρό. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τοποθέτησαν προσεκτικά το θαλάσσιο πλάσμα ξανά στο νερό, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να επιβιώσει.

Λίγες στιγμές αργότερα, το χταπόδι επέστρεψε κοντά τους και, με μια κίνηση που μοιάζει σχεδόν ανθρώπινη, άπλωσε τα πλοκάμια του προς τα πόδια της γυναίκας, σαν να ήθελε να την «ευχαριστήσει» για τη βοήθεια.

Το βίντεο, που δημοσίευσε η Daily Mail, έχει γίνει viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και σχόλια από χρήστες σε όλο τον κόσμο. Πολλοί μιλούν για μια σπάνια στιγμή επικοινωνίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη θαλάσσια ζωή, ενώ άλλοι τονίζουν τη σημασία της προστασίας των ωκεανών και των πλασμάτων τους.

#animals #rescue ♬ original sound - Daily Mail @dailymail A mother and her two daughters aged 3 and 5 found an octopus that "looked dead" in the sand on Kleinbaai Beach Blouberg in South Africa's Cape Town. After returning the octopus to the ocean, the mollusc appears to say "thank you" by reaching out and touching the filmer. #octopus

Πηγή: skai.gr

