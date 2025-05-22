Η Ρωσία θεωρεί το αμυντικό πρόγραμμα των ΗΠΑ «Χρυσός Θόλος» (Golden Dome) ως αιτία σοβαρής ανησυχίας αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος για οποιονδήποτε πανικό, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το εν λόγω πρόγραμμα προϋπολογισμού 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προτάθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις απειλές από την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι έχει επιλέξει τον σχεδιασμό του προγράμματος και ανέθεσε σε έναν στρατηγό των Διαστημικών Δυνάμεων να ηγηθεί του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

