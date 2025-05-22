Δανία: Στα 70 χρόνια από το 2040 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Τι 30, τι 40, τι... 70 και στη συνταξιοδότηση. Το κοινοβούλιο της Δανίας ενέκρινε, χωρίς μεγάλες αντιδράσεις, νόμο που αυξάνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια από το 2040, έναντι 67 σήμερα.

Ογδόντα ένας βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 21 κατά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Στη Δανία, από τη μεταρρύθμιση του 2006, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης συνδέεται με το προσδόκιμο ζωής και αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια.

Το 2030 η ηλικία συνταξιοδότησης θα διαμορφωθεί στα 68 χρόνια και το 2035 στα 69.

Ο νέος νόμος ορίζει στα 70 έτη την ηλικία συνταξιοδότησης για όλους όσοι έχουν γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1970, δηλαδή για όλους όσοι θα είναι 69 ετών το 2040 και μετά.

Το περασμένο καλοκαίρι, η 47χρονη πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε έτοιμη για την επανεξέταση του συστήματος όταν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα έχει φθάσει τα 70 χρόνια.

«Δεν πιστεύουμε πλέον στον αυτοματισμό της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης», είχε δηλώσει τον Αύγουστο στην εφημερίδα Berlingske.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.