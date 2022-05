Σε αντίποινα κατά της Πολωνίας προχώρησαν άγνωστοι, μετά την κόκκινη μπογιά που δέχθηκε ο Ρώσος πρέσβης στη Βαρσοβία Σεργκέι Αντρέεφ.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται τρία άτομα που προσεγγίζουν τη ρωσική πρεσβεία και πετάνε μπογιά στην επιγραφή και σε άλλα σημεία. Στο σημείο δεν διακρίνεται κάποια φύλαξη.



⚡️Embassy of #Poland in #Moscow doused with red paint. pic.twitter.com/vh987QwgXf