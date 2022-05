Επίθεση με μπογιά δέχτηκε ο πρέσβης της Μόσχας στη Βαρσοβία την ώρα που προσπαθούσε να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη των σοβιετικών στρατιωτών με αφορμή την Ημέρα Νίκης της ΕΣΣΔ επί της Ναζιστικής Γερμανίας.

To συγκεντρωμένο πλήθος πέταξε σε αυτόν και τη συνοδεία του κόκκινη μπογιά, ενώ ακούγεται να φωνάζει «Φασίστες, Φασίστες!» και άλλα συνθήματα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύει το ρωσικό RIA.

The Russian ambassador to Poland was attacked while trying to lay a wreath at the cemetery of Soviet soldiers in Warsaw



He was all covered in red paint. pic.twitter.com/dTi5Fq037k