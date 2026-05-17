Σύμβουλοι του Τραμπ στο Axios: Η Κίνα ίσως εισβάλλει στην Ταϊβάν στα επόμενα 5 χρόνια

Στενοί σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο εισβολής της Κίνας στην Ταϊβάν, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Όπως αναφέρουν στο Axios, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση με ξεκάθαρο στόχο: να διακόψει την προμήθεια των εξελιγμένων μικροτσίπ που είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης των αμερικανικών εταιρειών.

Αν και ο Τραμπ φάνηκε ικανοποιημένος από τη θερμή υποδοχή που είχε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, οι σύμβουλοί του επισημαίνουν ότι η διπλωματική ευγένεια δεν πρέπει να συγχέεται με τις πραγματικές προθέσεις της Κίνας. Ένας από τους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου εκτιμά ότι ο πρόεδρος Σι «προσπαθεί να μας καταστήσει σαφές πως η Κίνα δεν είναι απλώς μια ανερχόμενη δύναμη, αλλά ένας ισότιμος παίκτης. Και ότι η Ταϊβάν της ανήκει».

«Μετά από αυτό το ταξίδι, οι πιθανότητες να τεθεί το ζήτημα της Ταϊβάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την επόμενη πενταετία είναι σαφώς αυξημένες», σημείωσε η ίδια πηγή, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την αμερικανική πλευρά: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είμαστε οικονομικά έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Η εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού των μικροτσίπ δεν θα έχει φτάσει ούτε κατά διάνοια σε επίπεδο αυτάρκειας. Για τους διευθύνοντες συμβούλους, αλλά και για την αμερικανική οικονομία στο σύνολό της, η εξασφάλιση των ημιαγωγών είναι το πιο επείγον και κρίσιμο ζήτημα».

Όπως επισημαίνει το Axios, εν μέσω των γεωπολιτικών ταραχών, ο Τραμπ δέχθηκε τα εύσημα από αρκετούς κορυφαίους επιχειρηματίες για τη σκληρή στάση που έχει υιοθετήσει απέναντι στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, καθώς και για τις προσπάθειές του να ανοίξει νέες αγορές.

Μάλιστα, ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι ελπίζουν πως οι εταιρείες τους θα εξασφαλίσουν τελικά τις απαραίτητες άδειες για να δραστηριοποιηθούν ελεύθερα στην αγορά της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

