Από τους πυραύλους Storm Shadow στα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, και με απώτερο στόχο τους πυραύλους Tomahawk. Το Κίεβο εξοπλίζεται σαν «αστακός» με δυτική βοήθεια ενόψει χειμώνα, καθώς υπάρχουν δικαιολογημένοι φόβοι ότι η Μόσχα θα εντείνει τις επιθέσεις σε όλα τα μέτωπα.



Η Ουκρανία θα παράγει 600 με 800 drones αναχαίτισης την ημέρα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ανακοίνωσε εξάλλου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Παρά τις ρωσικές επιθέσεις σε εργοστάσια όπλων, όλες οι μονάδες παραγωγής έχουν επαναλειτουργήσει» δήλωσε δε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επαναπρομηθεύσει την Ουκρανία με μια επιπλέον παρτίδα πυραύλων κρουζ Storm Shadow για να υποστηρίξει τις επιθέσεις του Κιέβου βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η παράδοση έγινε για να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα παραμείνει καλά εφοδιασμένη για τους χειμερινούς μήνες. Το Λονδίνο φέρεται να φοβάται ότι το Κρεμλίνο μπορεί να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών καθώς πέφτουν οι θερμοκρασίες.

Οι Storm Shadow επιτρέπουν πιο ακριβείς επιθέσεις εντός της Ρωσίας, με κύριο στρατηγικό στόχο τα ρωσικά διυλιστήρια, καθώς το Κίεβο επεκτείνει τις προσπάθειές του για τον περιορισμό των εσόδων της Μόσχας από το πετρέλαιο.

Ο ακριβής αριθμός των πυραύλων που παραδόθηκαν δεν αποκαλύφθηκε.

Εξάλλου, η Ιταλία προετοιμάζει το 12ο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι παραδόσεις θα περιλαμβάνουν πυρομαχικά και πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας SAMP-T, που θα παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2025.

Η Ουκρανία θα στήσει φέτος γραφεία για την εξαγωγή όπλων και την κοινή παραγωγή όπλων στο Βερολίνο και την Κοπεγχάγη, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα ναυτικά drones και τα συστήματα πυροβολικού συγκαταλέγονται μεταξύ των όπλων που θα μπορούσε να εξάγει το Κίεβο. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των εγχώριων πυραύλων της - Flamingo και Ruta - μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στην ανατολική ουκρανική πόλη Ντομπροπίλια, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου προέλασαν νωρίτερα φέτος σε μια επιτυχημένη αντεπίθεση.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι η περιοχή γύρω από την πόλη-κλειδί Ποκρόβσκ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με έως και 300 Ρώσους στρατιώτες να βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

Την παράδοση και από τη γερμανική κυβέρνηση περισσότερων Patriot ανακοίνωσε τη Δευτέρα στο Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Διευκρίνισε, ωστόσο ότι επιδιώκει την παραλαβή από τη γερμανική κυβέρνηση περισσότερων όπλων για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε πρόσφατα τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ως επιτυχία που απέφερε πρόοδο στην απόκτηση νέων συστημάτων αεράμυνας, σε αντίθεση με τις αναφορές ότι ο Τραμπ τον επέπληξε στον Λευκό Οίκο.

Ως αποτέλεσμα της επίσκεψης στην Ουάσινγκτον, η Ουκρανία προετοιμάζει τώρα μια σύμβαση για την αγορά 25 συστημάτων αεράμυνας Patriot, μια σημαντική ενίσχυση στην άμυνά της έναντι των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, τόνισε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, το Κίεβο συνεχίζει να πιέζει την Ουάσινγκτον για πυραύλους μεγάλης εμβέλειας Tomahawk, με τον Ντόναλντ Τραμπ προσώρας να «παγώνει» το θέμα, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει. Εκτιμάται ότι η επίδειξη ισχύος στην οποία επιδίδεται η Μόσχα με τα νέα «πυρηνικά υπερόπλα» της, διευκολύνει τις θέσεις της κυβέρνησης Ζελένσκι.

Η Ουκρανία λαμβάνει πυρομαχικά από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των ΗΠΑ, μέσω πακέτων βοήθειας και προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην επιτάχυνση της παράδοσης και της παραγωγής τους. Ωστόσο, η χώρα αντιμετώπισε ελλείψεις, ειδικά σε εξειδικευμένα πυρομαχικά όπως οι οβίδες των 203mm, ενώ παράλληλα έχει πληγεί από τη χρήση πυρομαχικών διασποράς. Υπάρχει χρηματοδότηση για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στην παραγωγή πυρομαχικών εδάφους-εδάφους και πυραύλων, μέσω του κανονισμού ASAP (Support for Ammunition Production).

Η Ουκρανία αντιμετώπισε ελλείψεις σε συγκεκριμένους τύπους πυρομαχικών, όπως οι οβίδες των 203mm, λόγω της αδυναμίας παραγωγής τους εγχώριας και των εξαντλημένων αποθεμάτων από τους δυτικούς προμηθευτές.

