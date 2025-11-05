Οι γερμανικές αρχές απαγόρευσαν σήμερα τη μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv κατηγορώντας την για αντισυνταγματικές ενέργειες επειδή επιδιώκει την ίδρυση χαλιφάτου.

Με βάση την απαγόρευση, η μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv, η οποία ιδρύθηκε το 2020 και οργανώνει διαδηλώσεις ενώ δραστηριοποιείται σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα απαγορευθεί και θα κατασχεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία.

Der Verein „Muslim Interaktiv“ wende sich „gegen die verfassungsmäßige Ordnung und die Völkerverständigung“, heißt es aus dem Innenministerium. Bundesinnenminister Dobrindt wirft ihm unter anderem Antisemitismus vor. https://t.co/gn1l77zQ91 — Frankfurter Allgemeine (@faznet) November 5, 2025

Η οργάνωση προκάλεσε εθνικό ενδιαφέρον στις αρχές του 2024 έπειτα από μια διαδήλωση στο Αμβούργο με 1.000 συμμετέχοντες που ζητούσαν τη δημιουργία χαλιφάτου στη Γερμανία.

«Θα απαντήσουμε με την απόλυτη εξουσία του νόμου σε όποιον ζητεί επιθετικά στους δρόμους μας την ίδρυση χαλιφάτου, υποκινεί το μίσος εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των εβραίων με αδιανόητο τρόπο και περιφρονεί τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε χώρους που ανήκαν σε δύο άλλες ισλαμικές οργανώσεις για παρόμοιους λόγους.

Οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε επτά ακίνητα στο Αμβούργο από νωρίς σήμερα το πρωί και σε ακόμη 12 στο Βερολίνο και στο κρατίδιο της Έσσης στο πλαίσιο προκαταρκτικών ερευνών για τις οργανώσεις Generation Islam και Realitaet Islam, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

