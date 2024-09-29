Το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) επιβεβαιώνει τις δημοσκοπήσεις και εξασφαλίζει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική εποχή το προβάδισμα στις σημερινές εκλογές της Αυστρίας, με ποσοστό 29% (+12,9).

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα, το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP) του καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ μένει μακριά από το 37,5% του 2019 και περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 26,2% (-11,3).

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPÖ) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 20,7% (-0,5).

Ακολουθούν οι φιλελεύθεροι NEOS με 9,1% (+1) και οι Πράσινοι με 8,9% (-5).

Το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPÖ) με 2,3% (+1,6) φαίνεται ότι παρά την αύξηση του ποσοστού του θα παραμείνει τελικά εκτός κοινοβουλίου, όπως συμβαίνει συνεχώς από τη δεκαετία του '50, όπως και το Κόμμα της Μπίρας (BIER) με 2,1% (+2). Το όριο εισόδου είναι στο 4%.

Το μοναδικό κόμμα το οποίο θα δεχόταν να συνεργαστεί με το FPÖ είναι το ÖVP, ο κ. Νεχάμερ έχει ωστόσο αποκλείσει το ενδεχόμενο να δεχθεί την συνεργασία με τον ιδιαίτερα συγκρουσιακό αρχηγό του Κόμματος της Ελευθερίας, Χέρμπερτ Κικλ, ο οποίος όμως επιμένει ότι θέλει ο ίδιος να γίνει «ο καγκελάριος του λαού».

Ο «πράσινος» ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ φαν ντερ Μπέλεν από την άλλη πλευρά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει την εντολή στον κ.Κικλ, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχθεί κάποιον άλλον από το Κόμμα της Ελευθερίας.

Ο γενικός γραμματέας του FPÖ Μίχαελ Σνέντλιτς δήλωσε ότι οι Αυστριακοί «έγραψαν ιστορία» με την ψήφο τους, ενώ το στέλεχος του κόμματος Κρίστιαν Χαφενέκερ ζήτησε την παραίτηση του καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ: «Όταν υφίστασαι μια τόσο ιστορική ήττα, τότε υπάρχει μόνο ενός είδους συνέπεια».

Τόνισε επίσης ότι την πρώτη επιλογή για την αναζήτηση κυβερνητικού εταίρου θα πρέπει να έχει το κόμμα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

