Μια μητέρα από τη Γιούτα των ΗΠΑ, η οποία είχε δημοσιεύσει παιδικό βιβλίο για τη διαχείριση του πένθους μετά τον θάνατο του συζύγου της και αργότερα καταδικάστηκε για τη δολοφονία του, αναμένεται να μάθει σήμερα πόσα χρόνια θα περάσει στη φυλακή.

Η Κούρι Ρίτσινς καταδικάστηκε τον Μάρτιο για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αφού κρίθηκε ένοχη ότι έριξε στον σύζυγό της πενταπλάσια θανατηφόρα δόση φαιντανύλης μέσα σε κοκτέιλ, στο σπίτι τους κοντά στο Παρκ Σίτι το 2022.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η 35χρονη μεσίτρια ακινήτων, που δραστηριοποιούνταν και στην ανακαίνιση κατοικιών, ήταν βυθισμένη σε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων και σχεδίαζε νέα ζωή με άλλον άνδρα. Είχε συνάψει πολλές ασφαλιστικές ζωής για τον σύζυγό της, Έρικ Ρίτσινς, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει, ενώ πίστευε λανθασμένα ότι θα κληρονομούσε την περιουσία του, αξίας άνω των 4 εκατ. δολαρίων, μετά τον θάνατό του.

Ο πατέρας του θύματος, Γιουτζίν Ρίτσινς, ζήτησε από τον δικαστή Ρίτσαρντ Μραζίκ να επιβάλει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, ώστε να προστατευθούν τα τρία εγγόνια του, ηλικίας 9, 7 και 5 ετών όταν πέθανε ο πατέρας τους.

«Αυτή η ποινή είναι σημαντική ώστε τα τρία αγόρια του Έρικ να μη χρειαστεί ποτέ να ζήσουν με τον φόβο ότι το άτομο που ευθύνεται για τον θάνατο του πατέρα τους θα μπορούσε να τα βλάψει ξανά», δήλωσε κατά την ακροαματική διαδικασία, η οποία συνέπεσε με την ημέρα που ο γιος του θα έκλεινε τα 44.

Οι ένορκοι έκριναν επίσης τη Ρίτσινς ένοχη για άλλα τέσσερα κακουργήματα, μεταξύ αυτών και για απόπειρα δολοφονίας, επειδή φέρεται να προσπάθησε να δηλητηριάσει τον σύζυγό της λίγες εβδομάδες νωρίτερα, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με σάντουιτς που περιείχε φαιντανύλη.

Η Ρίτσινς αντιμετωπίζει ποινή από αρκετές δεκαετίες έως ισόβια κάθειρξη. Η ίδια εξακολουθεί να δηλώνει αθώα. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας ανοιχτοπράσινη στολή κρατουμένης και συζητούσε χαμηλόφωνα με τους δικηγόρους της, ενώ μέλη της οικογένειας του Έρικ Ρίτσινς μοίραζαν χαρτομάντιλα στην αίθουσα.

Σε επιστολή που διάβασε συνήγορος υπεράσπισης, η μητέρα της, Λίζα Ντάρντεν, υποστήριξε ότι η κόρη της «δεν είναι ικανή να διαπράξει φόνο» και ζήτησε «από καρδιάς μητέρας, να της δοθεί μια ποινή που να επιτρέπει την πιθανότητα ενός μέλλοντος». Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τους φίλους των true crime ιστοριών όταν η Ρίτσινς συνελήφθη το 2023, ενώ προωθούσε το παιδικό της βιβλίο «Are You with Me?», το οποίο περιγράφει ένα αγόρι που προσπαθεί να διαχειριστεί τον θάνατο του πατέρα του.

Τα παιδιά δήλωσαν ότι φοβούνται τη μητέρα τους

Η αδελφή του θύματος, Κέιτι Ρίτσινς-Μπένσον, είπε στο δικαστήριο ότι ο αδελφός της στερήθηκε από τα παιδιά του από το άτομο που θα έπρεπε να εμπιστεύεται περισσότερο.

«Δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία για ένα διαστρεβλωμένο παιδικό βιβλίο για το πένθος και την απώλεια, κι όμως αυτό ακριβώς τα κατάντησε η Κούρι», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Κοινωνικοί λειτουργοί διάβασαν επιστολές των τριών αγοριών, τα οποία ανέφεραν ότι θα αισθάνονταν ανασφαλή αν η μητέρα τους αποφυλακιζόταν ποτέ. Τα παιδιά κατήγγειλαν ότι η Ρίτσινς χτυπούσε και απειλούσε να σκοτώσει τα κατοικίδιά τους, τους έδειχνε βίντεο με λιμοκτονούντα παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες όταν αρνούνταν να φάνε και αδιαφορούσε για την υγεία τους.

«Μας πήρες τον μπαμπά μας χωρίς κανέναν λόγο πέρα από την απληστία, και το μόνο που σε ένοιαζε ήταν ο εαυτός σου και οι ανόητοι φίλοι σου», ανέφερε ο μεσαίος γιος, σήμερα 11 ετών. Περιέγραψε επίσης ότι αναγκαζόταν να λειτουργεί ως «γονιός» για τον μικρότερο αδελφό του, επειδή η μητέρα τους δεν τους πρόσεχε.

Ο μεγαλύτερος γιος, σήμερα 13 ετών, είπε ότι και εκείνος αισθανόταν υπεύθυνος για τα αδέλφια του όσο ζούσαν με τη μητέρα τους, αλλά ότι ο μικρότερος αδελφός «στην πραγματικότητα φρόντιζε εμένα, γιατί ήμουν κλειδωμένος στο δωμάτιό μου». Υποστήριξε ότι η μητέρα του τον κλείδωνε σχεδόν καθημερινά όταν της έλεγε ότι ήταν μεθυσμένη.

Οι πιθανές ποινές

Στη Γιούτα, οι δικαστές συνήθως επιβάλλουν ποινές με εύρος ετών αντί για συγκεκριμένη διάρκεια φυλάκισης.

Η σοβαρότερη κατηγορία, η ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, τιμωρείται με κάθειρξη από 25 χρόνια έως ισόβια ή με ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Οι εισαγγελείς δεν ζήτησαν τη θανατική ποινή.

Η ποινή για την απόπειρα ανθρωποκτονίας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της σωματικής βλάβης που υπέστη το θύμα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αφού ο Έρικ Ρίτσινς έφαγε μία μπουκιά από το σάντουιτς που του άφησε η σύζυγός του, εμφάνισε εξανθήματα, έκανε ένεση με EpiPen του γιου του, ήπιε ένα μπουκάλι Benadryl και λιποθύμησε. Ανάλογα με την αξιολόγηση του δικαστή, η Κούρι Ρίτσινς μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή από 15 χρόνια έως ισόβια, από 6 χρόνια έως ισόβια ή από 5 χρόνια έως ισόβια για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι δύο κατηγορίες ασφαλιστικής απάτης, που θεωρούνται κακουργήματα δεύτερου βαθμού, επισύρουν ποινή από 1 έως 15 χρόνια φυλάκισης η καθεμία, ενώ η κατηγορία πλαστογραφίας, κακούργημα τρίτου βαθμού, τιμωρείται με έως 5 χρόνια φυλάκισης. Ο δικαστής έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει αν οι ποινές θα εκτίονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

Η Ρίτσινς αντιμετωπίζει επίσης περισσότερες από δύο δωδεκάδες οικονομικές κατηγορίες σε ξεχωριστή υπόθεση που δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

Πηγή: skai.gr

