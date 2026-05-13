Οι κυβερνήτες των ρωσικών περιοχών Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ, Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ και Αλεξάντερ Μπογκομάζ, υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους κατόπιν δικού τους αιτήματος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Αλεξάντερ Σουβάεφ διορίστηκε προσωρινός κυβερνήτης της περιοχής Μπέλγκοροντ, ενώ ο Γιεγκόρ Κοβαλτσούκ ορίστηκε προσωρινός κυβερνήτης της περιοχής Μπριάνσκ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Σουβάεφ και τον Κοβαλτσούκ μετά τον διορισμό τους. Και οι δύο περιοχές συνορεύουν με την Ουκρανία και αποτελούν συχνά στόχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

