Το Κρεμλίνο απάλλαξε των καθηκόντων τους, κυβερνήτες δύο περιοχών που συνορεύουν με την Ουκρανία

Οι κυβερνήτες των περιοχών Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους κατόπιν δικού τους αιτήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο Μόσχας

Οι κυβερνήτες των ρωσικών περιοχών Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ, Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ και Αλεξάντερ Μπογκομάζ, υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους κατόπιν δικού τους αιτήματος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Αλεξάντερ Σουβάεφ διορίστηκε προσωρινός κυβερνήτης της περιοχής Μπέλγκοροντ, ενώ ο Γιεγκόρ Κοβαλτσούκ ορίστηκε προσωρινός κυβερνήτης της περιοχής Μπριάνσκ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Σουβάεφ και τον Κοβαλτσούκ μετά τον διορισμό τους. Και οι δύο περιοχές συνορεύουν με την Ουκρανία και αποτελούν συχνά στόχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Κρεμλίνο Μπέλγκοροντ Ουκρανία
