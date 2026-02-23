Οι εισαγγελείς παρουσίασαν μια μητέρα από τη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών και συγγραφέα παιδικών βιβλίων, ως δολοφόνο που υποκινήθηκε από την απληστία, κατά την πρώτη ημέρα της δίκης για τη δολοφονία του συζύγου της, ενώ η υπεράσπισή της κάλεσε τους ενόρκους να μην καταλήξουν σε συμπεράσματα πριν ακούσουν και τη δική της πλευρά.

Η 35χρονη Κούρι Ρίτσινς (Kouri Richins) αντιμετωπίζει σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών για τη φερόμενη δολοφονία του συζύγου της, Eric Richins, με φαιντανύλη τον Μάρτιο του 2022 στο σπίτι τους λίγο έξω από τη χιονοδρομική πόλη Park City. Έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι του χορήγησε πενταπλάσια της θανατηφόρας δόσης του συνθετικού οπιοειδούς μέσα σε ένα κοκτέιλ Moscow mule που εκείνος ήπιε. Κατηγορείται επίσης ότι επιχείρησε να τον δηλητηριάσει έναν μήνα νωρίτερα, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με ένα σάντουιτς εμποτισμένο με φαιντανύλη, το οποίο του προκάλεσε εξανθήματα και τον έκανε να χάσει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Μετά τον θάνατο του Eric Richins, η Kouri Richins αυτοεξέδωσε ένα παιδικό βιβλίο για το πένθος, προκειμένου να βοηθήσει τους μικρούς γιους της και άλλα παιδιά να διαχειριστούν την απώλεια ενός γονέα.

Κατά την έναρξη των αγορεύσεων τη Δευτέρα, η Richins καθόταν δίπλα στην ομάδα υπεράσπισής της, κρατώντας σημειώσεις σε νομικό μπλοκ και φορώντας μαύρο σακάκι και λευκή μπλούζα.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Summit, Brad Bloodworth, δήλωσε στους ενόρκους ότι η Richins είχε χρέη ύψους 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πίστευε λανθασμένα πως, αν ο σύζυγός της πέθαινε, θα κληρονομούσε την περιουσία του που ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι σχεδίαζε ένα μέλλον με άλλον άνδρα, με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

«Τα στοιχεία θα αποδείξουν ότι η Kouri Richins δολοφόνησε τον Eric για τα χρήματά του και για να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της», είπε ο Bloodworth. «Πάνω απ’ όλα, ήθελε τα χρήματά του για να διατηρήσει την πρόσοψη προνομίου, ευμάρειας και επιτυχίας».

Η συνήγορος υπεράσπισης ξεκίνησε την εναρκτήρια αγόρευσή της αναπαράγοντας την ηχογράφηση της κλήσης της Richins στο 911 τη νύχτα του θανάτου του συζύγου της. Η Richins ακουγόταν να κλαίει υστερικά και μόλις που μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις του τηλεφωνητή.

«Αυτοί ήταν οι ήχοι μιας συζύγου που γινόταν χήρα», είπε η Nester.

Ο Eric Richins έπασχε από νόσο του Lyme και ήταν εθισμένος στα παυσίπονα, ανέφερε η Nester, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να πέθανε από υπερβολική δόση.

Ωστόσο, η αδελφή του Eric Richins, Katie Richins-Benson, κατέθεσε ότι η μητέρα τους ήταν σύμβουλος για θέματα ναρκωτικών και αλκοόλ και ότι από μικρή ηλικία τους είχε εμφυσήσει τους κινδύνους της χρήσης ουσιών.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως τις 26 Μαρτίου. Μερικές δεκάδες άτομα που ήθελαν να την παρακολουθήσουν κατασκήνωσαν έξω από το δικαστήριο με καρέκλες κήπου από τις 4 τα ξημερώματα, τεσσεράμισι ώρες πριν από την έναρξη.

Μεταξύ των μαρτύρων που πιθανόν να κληθούν να καταθέσουν είναι μια οικιακή βοηθός που ισχυρίζεται ότι πούλησε φαιντανύλη στη Richins σε τρεις περιπτώσεις, καθώς και ο άνδρας με τον οποίο φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση.

Η Richins αντιμετωπίζει περισσότερες από 30 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις, απόπειρα ανθρωποκτονίας, πλαστογραφία, τραπεζική απάτη και ασφαλιστική απάτη. Μόνο η κατηγορία της ανθρωποκτονίας επισύρει ποινή κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Τους μήνες πριν από τη σύλληψή της τον Μάιο του 2023, η Richins αυτοεξέδωσε το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο "Are You with Me?", σχετικά με έναν πατέρα με φτερά αγγέλου που επιβλέπει τον μικρό γιο του μετά τον θάνατό του. Το βιβλίο ενδέχεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο για την εισαγγελία στην παρουσίαση του θανάτου του Eric Richins ως προσχεδιασμένης δολοφονίας με περίτεχνη απόπειρα συγκάλυψης. Ο Bloodworth ανέφερε στους ενόρκους τη Δευτέρα ότι η Richins το προώθησε σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Χρόνια πριν από τον θάνατο του συζύγου της, η Richins είχε συνάψει πολυάριθμα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής στο όνομα του Eric Richins χωρίς τη γνώση του, με συνολικά οφέλη σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Δικαστικά έγγραφα δείχνουν επίσης ότι είχε αρνητικό υπόλοιπο στον τραπεζικό της λογαριασμό, όφειλε σε δανειστές περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια δολάρια και δεχόταν αγωγή από πιστωτή.

Ο Bloodworth έδειξε στους ενόρκους σειρά γραπτών μηνυμάτων μεταξύ της Kouri Richins και του Robert Josh Grossman, του άνδρα με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Σε αυτά, η Richins έγραφε στον Grossman για το όνειρό της να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, να αποκομίσει εκατομμύρια από το διαζύγιο και κάποια μέρα να τον παντρευτεί.

Ο Bloodworth παρουσίασε επίσης στιγμιότυπα από το ιστορικό αναζητήσεών της στο διαδίκτυο, που περιλάμβαναν τις φράσεις «γυναικείες φυλακές Utah», «πολυτελείς φυλακές για τους πλούσιους στην Αμερική» και «Μπορεί η αστυνομία να σε αναγκάσει να κάνεις τεστ ανιχνευτή ψεύδους;».

Άδεια μπουκάλια χαπιών και ζελεδάκια μαριχουάνας

Η βασική μάρτυρας της πολιτείας, η οικιακή βοηθός Carmen Lauber, είχε πει στους ντετέκτιβ ότι πούλησε στη Richins έως και 90 μπλε-πράσινα χάπια φαιντανύλης, τα οποία είχε προμηθευτεί από έμπορο. Η Lauber δεν έχει κατηγορηθεί σε σχέση με την υπόθεση και οι ντετέκτιβ δήλωσαν ότι της χορηγήθηκε ασυλία.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν τη Δευτέρα ότι η Lauber δεν έδωσε πραγματικά φαιντανύλη στη Richins και ότι είχε κίνητρο να ψευδομαρτυρήσει για να εξασφαλίσει νομική προστασία. Δεν βρέθηκε ποτέ φαιντανύλη στο σπίτι της Richins, ενώ ο έμπορος της οικιακής βοηθού είχε δηλώσει στους ντετέκτιβ το 2023 ότι της πούλησε φαιντανύλη, ενώ βρισκόταν στη φυλακή και σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Αργότερα, σε ένορκη δήλωση, είπε ότι της είχε πουλήσει μόνο το οπιοειδές OxyContin.

Η Nester έδειξε στους ενόρκους φωτογραφίες από ένα άδειο μπουκάλι χαπιών στο κομοδίνο του Eric τη νύχτα του θανάτου του και σακούλες με ζελεδάκια μαριχουάνας που ήταν γνωστό ότι χρησιμοποιούσε τακτικά. Είπε ότι ήταν εξαρτημένος από παυσίπονα και είχε ζητήσει από τη σύζυγό του να του προμηθεύσει οπιοειδή.

Το ζευγάρι είχε περάσει μια δύσκολη χρονιά, ανέφερε η συνήγορος, και είχαν και οι δύο σκεφτεί το διαζύγιο, όμως πήγαν σε συμβουλευτική γάμου και αποφάσισαν να παραμείνουν μαζί. Ήταν ευτυχισμένοι και γιόρταζαν την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για ακίνητο τη νύχτα του θανάτου του, κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

