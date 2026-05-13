Ο Ντέιβιντ Βεντουρέλα, πρώην στέλεχος εταιρείας ιδιωτικών φυλακών, θα αναλάβει προσωρινός επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ (Donald Trump), μετά την αποχώρηση του σημερινού διευθυντή της υπηρεσίας στο τέλος του μήνα.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι ο Βεντουρέλα θα διαδεχθεί τον Τοντ Λάιονς, ο οποίος ηγήθηκε της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους της αμφιλεγόμενης καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση.

Ο Βεντουρέλα αποχώρησε από την Geo Group στις αρχές του 2023 και έκτοτε εργαζόταν στην ICE, επικεφαλής του τμήματος που επιβλέπει τα συμβόλαια κράτησης μεταναστών, σύμφωνα με δημόσια επιστολή μελών του Κογκρέσου νωρίτερα φέτος.

Στην Geo Group — η οποία φιλοξενεί περίπου το ένα τρίτο των κρατουμένων της ICE — ο Βεντουρέλα υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, μεταξύ αυτών ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για την εταιρική ανάπτυξη, σύμφωνα με έγγραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Είχε επίσης επιβλέψει επιχειρήσεις απέλασης της ICE το 2011 και το 2012, αφού προηγουμένως είχε εργαστεί για ομοσπονδιακούς εργολάβους ασφαλείας και ελέγχου προσωπικού.

Η Geo έχει επωφεληθεί σημαντικά από την πολιτική μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας μεγάλα συμβόλαια για την επαναλειτουργία τριών κλειστών εγκαταστάσεων κράτησης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων διάρκειας 15 ετών για κέντρο κράτησης στη μεγαλύτερη πόλη του Νιου Τζέρσεϊ.

«Η περασμένη χρονιά ήταν η πιο επιτυχημένη περίοδος νέων συμφωνιών στην ιστορία της εταιρείας μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Geo, Τζορτζ Ζόλεϊ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα.

Η Geo διαθέτει και λειτουργεί 23 εγκαταστάσεις κράτησης της ICE, με περίπου 26.000 διαθέσιμες κλίνες. Ο Ζόλεϊ ανέφερε επίσης ότι το συμβόλαιο αερομεταφορών της ICE συνεχίζει να επεκτείνεται, ενώ η εταιρεία εξασφάλισε και νέο συμβόλαιο για ηλεκτρονική παρακολούθηση μεταναστών.

Ο Βεντουρέλα αναλαμβάνει την ηγεσία της ICE σε μια περίοδο όπου η κοινή γνώμη εμφανίζεται ολοένα και πιο αρνητική απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ. Οι μαζικές επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών σε αμερικανικές πόλεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, οδηγώντας ακόμη και στους θανάτους δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη νωρίτερα φέτος.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο με βασική προεκλογική δέσμευση τις μαζικές απελάσεις, με την ICE να αποτελεί βασικό εκτελεστικό βραχίονα αυτής της πολιτικής. Υπό την ηγεσία του Λάιονς, η υπηρεσία αξιοποίησε τεράστια χρηματοδότηση για να ενισχύσει τις προσλήψεις και τις δυνατότητες κράτησης, αυξάνοντας σημαντικά τις συλλήψεις.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα την αποχώρηση του Λάιονς από την ICE, η οποία είχε λάβει 75 δισ. δολάρια από το Κογκρέσο για την υλοποίηση της πολιτικής μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο διορισμός του Βεντουρέλα έρχεται τη στιγμή που ο νέος υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, αναλαμβάνει σταδιακά τον έλεγχο του υπουργείου που εποπτεύει την ICE. Ο Μάλιν έχει δεσμευτεί να κρατήσει το υπουργείο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να υιοθετήσει πιο ήπιους τόνους στο μεταναστευτικό, αν και αναμένεται να παραμείνει ευθυγραμμισμένος με τις προτεραιότητες του προέδρου για μαζικές απελάσεις.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το DHS είναι το σχέδιο μετατροπής αποθηκών σε κέντρα κράτησης μεταναστών. Το σχέδιο, που ξεκίνησε επί της προηγούμενης υπουργού Κρίστι Νόεμ, έχει προκαλέσει αγωγές και έντονες αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, ακόμη και σε πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικάνους.

Το πρόγραμμα ύψους 38,3 δισ. δολαρίων προβλέπει αύξηση της χωρητικότητας κράτησης σε 92.000 κλίνες, μέσω της δημιουργίας οκτώ μεγάλων εγκαταστάσεων χωρητικότητας 7.000 έως 10.000 κρατουμένων η καθεμία, καθώς και 16 μικρότερων περιφερειακών κέντρων επεξεργασίας.

Οι εγκαταστάσεις αυτές επρόκειτο να λειτουργήσουν έως τα τέλη Νοεμβρίου. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση της Νόεμ, το DHS «πάγωσε» τις νέες αγορές αποθηκών, επανεξετάζοντας όλα τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί κατά τη θητεία της.

Τον περασμένο μήνα, δικαστής παρέτεινε την αναστολή μετατροπής μεγάλης αποθήκης στο Μέριλαντ σε κέντρο επεξεργασίας μεταναστών, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ομοσπονδιακές αρχές περιορίζουν πλέον το εύρος του σχεδίου.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ευνοήσει τη Geo, η οποία διαθέτει περίπου 6.000 ανενεργές κλίνες σε έξι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον Ζόλεϊ.

Ο ίδιος είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το σχέδιο μετατροπής αποθηκών ήδη από τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας ότι «η ανακαίνιση μιας αποθήκης είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς». Τότε είχε δηλώσει ότι η εταιρεία εξέταζε «με προσοχή» το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη λειτουργία ορισμένων από αυτές τις εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

