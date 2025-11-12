Μις Υφήλιος: Viral το «θανατηφόρο» βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη - Βίντεο

Επεισοδιακά είναι τα φετινά καλλιστεία Μις Υφήλιος (Miss Universe), τα οποία θα διεξαχθούν στις 21 Νοεμβρίου στην Ταΐλάνδη.

Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις από διαγωνισμό της διοργάνωσης την περασμένη εβδομάδα, λόγω της δημόσιας επίπληξης και εξευτελισμού της Μις Μεξικό από παράγοντα των καλλιστείων, αυτή τη φορά τα βλέμματα έχει τραβήξει η Ισραηλινή διαγωνιζόμενη.

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, η Μις Ισραήλ Μελάνι Σιράζ φαίνεται να ρίχνει ένα «θανατηφόρο« βλέμμα στην Μις Παλαιστίνη Νατίν Αγιούμπ, η οποία μάλιστα συμμετέχει για πρώτη φορά στα διεθνή καλλιστεία.

Η Σιράζ γυρνάει το κεφάλι της για κλάσματα του δευτερολέπτου και κοιτάει άγρια και υποτιμητικά την Αγιούμπ, που στέκεται δίπλα της και χαμογελά πλατιά.

Το βίντεο από το στιγμιότυπο της Κυριακής έκανε αστραπιαία τον γύρο του διαδικτύου και στα social media η Ισραηλινή καλλονή δέχθηκε πάρα πολλές επιθέσεις.

Τα σχόλια κατέκλυσαν γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την Ισραηλινή βασίλισσα της ομορφιάς ως «ζηλιάρα» και «πικραμένη» - ακόμα και «Μις Γενοκτονία».

Μετά τον σάλο, η Σιράζ διέψευσε τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι δεν αγριοκοίταξε την Μις Παλαιστίνη αλλά κοιτούσε τις άλλες διαγωνιζόμενες που ανέβαιναν στην σκηνή.

Ωστόσο, λίγο πριν το περιστατικό, η Μις Ισραήλ είχε κατηγορήσει τη Μις Παλαιστίνη – χωρίς να την κατονομάζει – για προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς στον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας, με ένα μακροσκελές βίντεο.

Η Σιράζ αρνήθηκε τις κατηγορίες και σε story στο Instagram που επικαλείται η Times of Israel, ανέφερε: «Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Η υπερβολική χρήση δραματικής γλώσσας σε στιγμές καθημερινές, ειδικά όταν παραμορφώνει την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη. Ελπίζω να το ξανασκεφτείτε πριν επιλέξετε τη δημοσιότητα εις βάρος άλλων».

Οι διοργανωτες, αν και έβαλαν (άθελά τους;) τις δύο κοπέλες να σταθούν δίπλα-δίπλα, δεν έχουν πάρει επισήμως θέση για το περιστατικό.

