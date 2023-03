Μισισιπή: Προειδοποιήσεις για νέα ακραία καιρικά φαινόμενα - Βίντεο

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μετά τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Μισισιπή και την Αλαμπάμα το βράδυ της Παρασκευής

Νέα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται για την πολιτεία του Μισισιπή στις ΗΠΑ μετά τους ανεμοστρόβιλους που σκότωσαν 26 ανθρώπους, προειδοποίησε ο κυβερνήτης όπως αναφέρει το BBC.



Ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι σε περιοχές της πολιτείας. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μετά τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Μισισιπή και την Αλαμπάμα το βράδυ της Παρασκευής. Ο δήμαρχος μιας από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο είπε ότι έχασε προσωπικούς φίλους στην καταστροφή.

Tornado damage in Rolling Fork, a predominantly Black town of about 2,000 people in Mississippi, has been devastating.



A Red Cross official described it as "like a war zone." pic.twitter.com/zKkl5PSgEc — DW News (@dwnews) March 27, 2023



Ο ανεμοστρόβιλος της Παρασκευής ήταν ο πιο θανατηφόρος στην πολιτεία του Μισισιπή εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία, με έναν άνθρωπο να έχει επιβεβαιωθεί νεκρός στη γειτονική Αλαμπάμα.



Δέντρα έχουν ξεριζωθεί, σπίτια έχουν καταστραφεί και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πέσει από τον ανεμοστρόβιλο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «βίαιος» και του δόθηκε η δεύτερη υψηλότερη δυνατή βαθμολογία από πλευράς έντασης.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε το Μισισιπή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ έχει ανακοινώσει την αποδέσμευση ομοσπονδιακής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να στηθούν προσωρινά καταλύματα, να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και να δοθούν δάνεια με μειωμένα επιτόκια για την κάλυψη των μη ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Έξω από κάποια κτήρια έχουν στηθεί πρόχειροι σταθμοί παροχής βοήθειας, που μοιράζουν στους κατοίκους νερό και φαγητό.

At least 26 people were killed after a tornado hit the town of Rolling Fork, Mississippi. This just confirms my School Boy's Theory of History: it's just one damn thing after another. Take a look at the damage:pic.twitter.com/D7hGtSo2JF — Steve Hanke (@steve_hanke) March 26, 2023

“They rode it out and they made it.”



A resident of Silver City, Mississippi, described how her relatives, including her grandmother, hunkered down behind a door during the deadly storm system that tore through the area. https://t.co/GErJhTb4c5 pic.twitter.com/FtL1jnn61c — The New York Times (@nytimes) March 26, 2023

