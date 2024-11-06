Εκλογές ΗΠΑ: Ποια είναι η εικόνα στις επτά αμφίρροπες πολιτείες μέχρι στιγμής

Αβέβαιη παραμένει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις στις επτά αμφίρροπες πολιτείες (swing states) που θεωρείται ότι κρίνουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

Βάσει προβλέψεων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, στην Τζόρτζια (16 ψήφοι στο σώμα εκλεκτόρων), με καταμετρημένο το 70% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 52,9% έναντι 46,4% της Χάρις.

Στην Πενσιλβάνια (19 εκλέκτορες), με καταμετρημένο το 20,4% των ψήφων η Χάρις προηγείται με 58,9% έναντι 40,2% του Τραμπ.

Στη Βόρεια Καρολίνα (16 εκλέκτορες) με καταμετρημένο το 50,1% των ψήφων ο Τραμπ προηγείται με 50,4% έναντι 48,5% της Χάρις.

Στο Ουισκόνσιν (10 εκλέκτορες), με καταμετρημένο το 12,4% των ψήφων ο Τραμπ προηγείται με 51,3% έναντι 47,2% της Χάρις.

Στο Μίσιγκαν (15 εκλέκτορες) με καταμετρημένο το 10% των ψήφων η Χάρις προηγείται με 53% έναντι 45,1% του Τραμπ.

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η καταμέτρηση στις υπόλοιπες τρεις διεκδικούμενες πολιτείες: στην Αριζόνα (11 εκλέκτορες), στη Νεβάδα (6) και στη Νεμπράσκα (5).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.