Μισέλ Μπαρνιέ: Η κυβέρνηση θα είναι ανοιχτή σε όλους

Η επόμενη κυβέρνηση της Γαλλίας δεν θα περιοριστεί στα μέλη της δικής του, συντηρητικής παράταξης, αλλά θα περιλαμβάνει και στελέχη από το κεντρώο κόμμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε απόψε ο πρωθυπουργός της χώρας Μισέλ Μπαρνιέ.

Στην πρώτη κυβέρνηση που παραχώρησε μετά τον διορισμό του, ο πρώην Επίτροπος είπε ότι η κυβέρνησή του, που δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή, θα είναι επίσης ανοιχτή και στην Αριστερά.

«Χρειάζεται να ανοίξουμε την πόρτα (…) σε όλους εκείνους που το θέλουν», είπε ο Μπαρνιέ μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TF1. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μολονότι «δεν έχει τίποτα το κοινό» με τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, «σέβεται» τα 11 εκατομμύρια των ψηφοφόρων του.

Ως προτεραιότητα της κυβέρνησής του έθεσε «τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών με συγκεκριμένα μέτρα» ενώ στόχος του είναι επίσης «να δώσει νέα πνοή στην εργασία» και να μην αυξήσει το χρέος της Γαλλίας. Δήλωσε επίσης ότι τάσσεται υπέρ μιας «βελτίωσης» της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, χωρίς ωστόσο «να τα αμφισβητήσουμε όλα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Μακρόν επέλεξε τον ίδιο για τη θέση του πρωθυπουργού, ο Μπαρνιέ επικαλέστηκε «την ικανότητά του να διαπραγματεύεται, να συνενώνει τους ανθρώπους, να τους σέβεται, να τους ακούει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.