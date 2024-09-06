Μακρόν και Σολτς θα στηρίξουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς επαναβεβαίωσαν σήμερα ότι θα στηρίξουν την Ουκρανία «για όσο διάστημα απαιτηθεί» ενώ ταυτόχρονα έκαναν έκκληση προς όλους να επιδείξουν «τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα» ώστε «να επιστρέψει η ειρήνη» στη Μέση Ανατολή.

Στη συνομιλία που είχαν στο περιθώριο των Γαλλογερμανικών Συναντήσεων του Εβιάν, κοντά στα ελβετικά σύνορα, οι δύο ηγέτες «καταδίκασαν με τον εντονότερο τρόπο» το ρωσικό πλήγμα στην Πολτάβα της Ουκρανίας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 55 άνθρωποι την Τρίτη, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

«Εξέφρασαν από κοινού την πλήρη στήριξή τους στον ουκρανικό λαό και υπενθύμισαν ότι είναι αποφασισμένοι να στηρίζουν την Ουκρανία για όσο χρειαστεί ώστε να αποτύχει ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Για το Μεσανατολικό, επανέλαβαν ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί αμέσως διαρκής κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και κάλεσαν όλες τις πλευρές «να επιδείξουν τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα ώστε να επιστρέψει η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή».

Ο πρόεδρος Μακρόν και ο καγκελάριος Σολτς συζήτησαν επίσης με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην ΕΕ στη βάση της ατζέντας οικονομικής κυριαρχίας και ευημερίας που καθόρισαν οι δύο πλευρές στο Μέζεμπεργκ, τον περασμένο Μάιο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Όλαφ Σολτς συναντήθηκαν ενώ και οι δύο είναι αντιμέτωποι με ένα ευαίσθητο πολιτικό σκηνικό στις χώρες τους: στη Γαλλία κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε πλειοψηφία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ενώ το Βερολίνο ανησυχεί για την άνοδο της ακροδεξιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

