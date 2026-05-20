Η Τεχεράνη προτείνει νέο μηχανισμό ασφάλειας στο Ορμούζ σε συνεργασία με Ομάν και παράκτια κράτη

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει, σε συνεργασία με το Ομάν και σε συντονισμό με «εξειδικευμένους διεθνείς φορείς», τη δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αναπτύξει πρωτόκολλα για την ασφαλή ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με τα άλλα παράκτια κράτη της περιοχής.

Ο Μπαγκαΐ, δήλωσε, επίσης, ότι η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και διατηρεί «ισχυρές και εύλογες υποψίες» απέναντι στη στάση της Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ τόνισε ότι βασικός στόχος του Ιράν είναι «ο τερματισμός του πολέμου» σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη ζητεί επίσης από τις ΗΠΑ την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι διαταράσσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας μέσω «ναυτικής πειρατείας» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ ώστε να σταματήσουν ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε ακόμη «γελοία» τη ρητορική απειλών από Αμερικανούς αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους πιέσεις «δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσουν» απέναντι στην Τεχεράνη.



Πηγή: skai.gr

