Τραμπ: Ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσω

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει «ό,τι του ζητήσω» αναφορικά με την επιχείρηση των δύο χωρών κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One με προορισμό την Ακαδημία της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «πολύ καλό άνθρωπο» και επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίζεται από την ισραηλινή κοινή γνώμη, υπενθυμίζοντας ότι είναι «πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τα ποσοστά δημοτικότητάς του στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε ακόμη και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία της χώρας, αν το επιθυμούσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι «δεν βιάζεται» να λάβει τελική απόφαση για το Ιράν, σημειώνοντας πως «θα δώσουμε ακόμη μία ευκαιρία» στη διαδικασία. Τόνισε ακόμη τη δέσμευσή του να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.



