Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ζήτησε από την Τουρκία την χαλάρωση του καθεστώτος απομόνωσης του φυλακισμένου Κούρδου ηγέτη του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν αποκαλώντας τον «επικεφαλής διαπραγματευτή» του κόμματος σε περίπτωση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με του τουρκικό κράτος.

«Αναμένουμε από το τουρκικό κράτος τροποποιήσεις στους όρους απομόνωσης στο νησί - φυλακή Ιμραλί και χορήγηση στον ηγέτη (Αμπντουλάχ Οτσαλάν) ελεύθερων και ασφαλών συνθηκών εργασίας ώστε να είναι σε θέση να διευθύνει την διαδικασία», δήλωσε στο AFP ο Ζάγκρος Χιουά, εκπρόσωπος της πολιτικής πτέρυγας του PKK.

«Ο ηγέτης είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής μας», διευκρίνισε το στέλεχος του PKK, μετά την ανακοίνωση της διάλυσής του στις 12 Μαΐου.

Το PKK καταγγέλλει την απουσία «εγγυήσεων ή μέτρων» εκ μέρους της Τουρκίας για τη διευκόλυνση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που προσδοκά το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν.

«Μέχρι στιγμής, το τουρκικό κράτος δεν έχει προσφέρει καμία εγγύηση ή μέτρο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Η Τουρκία δεν έχει σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, δήλωσε ο Ζάγκρος Χιουά. «Μέχρι σήμερα, βομβαρδισμοί και πυρά πυροβολικού εξακολουθούν να στοχεύουν τις θέσεις μας».

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής πτέρυγας δηλώνει ότι το PKK αρνείται την επιλογή του εξορισμού των μελών του από την Τουρκία.

«Το PKK τερματίζει την ένοπλη δράση του (...) αν το τουρκικό κράτος θέλει ειλικρινά και σοβαρά την ειρήνευση, θα πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις ώστε τα μέλη του PKK να ενταχθούν σε μία δημοκρατική κοινωνία», είπε. «Μία πραγματική ειρήνη απαιτεί ενσωμάτωση και όχι εξορία», πρόσθεσε.

