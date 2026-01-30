Μήνυμα ισχύος από τη CENTCOM με εικόνες απονήωσης μαχητικού από αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή.

Μαχητικό αεροσκάφος F/A-18E Super Hornet του Πολεμικoύ Ναυτικού των ΗΠΑ απονηώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην αυξημένη στρατιωτική παρουσία της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με το Ιράν.

An F/A-18E Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron 151, launches from the flight deck of the USS Abraham Lincoln (CVN 72) while conducting routine flight operations in the Arabian Sea. Abraham Lincoln is deployed to support security and stability within the Middle East… pic.twitter.com/PiG8rmlWuo — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 30, 2026

H Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος ανήκει στη Μοίρα Μαχητικών Κρούσης 151 (Strike Fighter Squadron 151).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, το USS Abraham Lincoln έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να «υποστηρίξει την ασφάλεια και τη σταθερότητα» σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η ανάρτηση συνοδευόταν από εικόνα του μαχητικού την ώρα της απογείωσής του από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και λίγες ώρες αφότου αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κατέπλευσε στο λιμάνι της Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.