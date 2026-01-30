Λογαριασμός
Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Εικόνες απονήωσης μαχητικού από αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Μαχητικό αεροσκάφος F/A-18E Super Hornet του Πολεμικoύ Ναυτικού των ΗΠΑ απογειώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα

Μαχητικό αεροσκάφος

Μήνυμα ισχύος από τη CENTCOM με εικόνες απονήωσης μαχητικού από αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή.

Μαχητικό αεροσκάφος F/A-18E Super Hornet του Πολεμικoύ Ναυτικού των ΗΠΑ απονηώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην αυξημένη στρατιωτική παρουσία της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με το Ιράν.

H Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος ανήκει στη Μοίρα Μαχητικών Κρούσης 151 (Strike Fighter Squadron 151).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, το USS Abraham Lincoln έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να «υποστηρίξει την ασφάλεια και τη σταθερότητα» σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η ανάρτηση συνοδευόταν από εικόνα του μαχητικού την ώρα της απογείωσής του από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και λίγες ώρες αφότου αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κατέπλευσε στο λιμάνι της Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα.
 

