Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις νέες κυρώσεις κατά του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου να θεσπίσει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν. Ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και βάναυση καταστολή διαδηλωτών από το καθεστώς επιβάλλονται κυρώσεις σε 15 επιπλέον άτομα και έξι οντότητες.

Τα περιοριστικά μέτρα συνίστανται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις προς την ΕΕ και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε όσους περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη χώρα και παραμένει έτοιμη να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις.

Το Συμβούλιο επέκτεινε επίσης την απαγόρευση εξαγωγής, πώλησης, μεταφοράς ή προμήθειας, από την Ένωση στο Ιράν, σε άλλα κατασκευαστικά στοιχεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και παραγωγή δρόνων και πυραύλων, τα οποία προμηθεύει το Ιράν τη Ρωσία, διευκολύνοντας έτσι τη στόχευση αμάχων και υποδομών στην Ουκρανία.

Επιπλέον, το Συμβούλιο επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα και έξι οντότητες λόγω της εμπλοκής τους στο πρόγραμμα δρόνων και πυραύλων του Ιράν. Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για πρόσωπα και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για πρόσωπα και οντότητες.

Τα μέτρα θα αρχίσουν να ισχύουν την ημέρα της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Κάγια Κάλας δήλωσε σχετικά: «Οι τελευταίες κυρώσεις της ΕΕ στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το καθεστώς: η καταστολή της ελευθερίας από το Ιράν δεν θα μείνει αναπάντητη. Οι υπεύθυνοι για την πολύνεκρη καταστολή διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εσωτερικών, θα αντιμετωπίσουν διεθνείς συνέπειες. Και σε περίπτωση που επιδεινωθεί κι άλλο η κατάσταση, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα. Παράλληλα, το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να στηρίζει το φιλικά προσκείμενο δικτατορικό καθεστώς στη Ρωσία, που σκοτώνει καθημερινά αθώους αμάχους στην Ουκρανία. Οι νέες κυρώσεις θα πλήξουν και όσους στηρίζουν αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Ένα καθεστώς που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους και, παράλληλα, στηρίζει την επίθεση κατά άλλων ανθρώπων πέραν των συνόρων του οδεύει προς την καταστροφή του.»

Η κ. Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δήλωσε: «Επικροτώ την απόφαση του Συμβουλίου να θεσπίσει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν. Τα μέτρα αυτά αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη και δυσανάλογη αντίδραση του ιρανικού καθεστώτος απέναντι στις νόμιμες και ειρηνικές διαμαρτυρίες, η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ταυτόχρονα, τα μέτρα αυτά ενισχύουν επίσης τη στήριξή μας προς την Ουκρανία, καθώς βάζουν στο στόχαστρο τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει το Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Περιορίζοντας την ικανότητα του Ιράν να παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό και συναφείς τεχνολογίες, η ΕΕ προστατεύει τους αμάχους και τις υποδομές της Ουκρανίας και παράλληλα θωρακίζει τα δικά μας συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας.»

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

