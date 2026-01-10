Μινεάπολη: 29 συλλήψεις σε διαδηλώσεις για τον θάνατο της 37χρονης από πράκτορα της ICE

Είκοσι εννέα άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις διαδηλώσεις κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα, δήλωσε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αντοπόκρισης της αστυνομίας στις διαδηλώσεις.

Σημειώνεται πως ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, χθες ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιτρέψει στις πολιτειακές αρχές να συμμετάσχουν στην έρευνα για τον θανατηφόρο πυροβολισμό από αξιωματικό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης σε βάρος μιας 37χρονης γυναίκας μέσα στο αυτοκίνητό της, περιστατικό που έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος κατηγόρησε τη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση ότι προσπαθεί να προκαθορίσει το αποτέλεσμα της έρευνας. Και αυτό διότι η επικεφαλής πολιτειακή ανακριτική Αρχή, το Γραφείο Ποινικής Δίωξης, ανακοίνωσε ότι το FBI ανακάλεσε την αρχική του συνεργασία και εμπόδισε την πρόσβαση του Γραφείου σε αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος, καταθέσεις μαρτύρων και άλλο υλικό.

«Αυτή είναι η στιγμή να τηρηθεί ο νόμος», δήλωσε ο Φρέι. «Δεν είναι η στιγμή να κρυφτούμε από τα γεγονότα». Πρόσθεσε ότι, παρά την έλλειψη συνεργασίας από τις ομοσπονδιακές αρχές, ενδεχόμενες πολιτειακές ή τοπικές διώξεις του αξιωματικού παραμένουν «πιθανές».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αρχές της Μινεσότα δεν έχουν «δικαιοδοσία» επί της έρευνας.

Οι δηλώσεις του Φρέι υπογράμμισαν το πόσο η καταστολή της μετανάστευσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς - παρά την αντίθεση των δημάρχων τους- έχει διαβρώσει σοβαρά την εμπιστοσύνη μεταξύ τοπικών και ομοσπονδιακών αξιωματούχων.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υπερασπίστηκαν τον πυροβολισμό της Τετάρτης ως πράξη αυτοάμυνας και κατηγόρησαν τη γυναίκα, τη Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδα πολίτη και μητέρα τριών παιδιών, ότι σκόπιμα κατεύθυνε το αυτοκίνητό της προς τον αξιωματικό σε πράξη «εγχώριας τρομοκρατίας» - αφήγημα που διαψεύδεται από βιντεοληπτικό υλικό και χαρακτηρίστηκε από τον Φρέι ως «σκουπίδια».

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, το απόγευμα της Πέμπτης, πράκτορας της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα και μία γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό τους μετά από απόπειρα ελέγχου οχήματος. Όπως και στη Μινεσότα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο οδηγός «μετέτρεψε το αυτοκίνητο σε όπλο» προσπαθώντας να παρασύρει τον πράκτορα, ο οποίος πυροβόλησε σε αυτοάμυνα.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, επίσης Δημοκρατικός, συντασσόμενος με τον Φρέι, δήλωσε ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος πως η κυβερνητική εκδοχή βασίζεται στα γεγονότα, αν δεν υπάρξει ανεξάρτητη έρευνα.

«Υπήρχε μια εποχή που μπορούσαμε να δεχθούμε τα λόγια τους», είπε ο Γουίλσον αναφερόμενος στους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. «Αυτή η εποχή έχει περάσει προ πολλού».

Ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, δήλωσε στο CNN ς ότι μέχρι στιγμής υπάρχει συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακών και πολιτειακών ερευνητών, αλλά είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

Πολιτείες κατηγορούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι σπέρνει το χάος

Και στις δύο περιπτώσεις, Δημοκρατικοί δήμαρχοι και κυβερνήτες κάλεσαν την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τους σπέρνει το χάος και δημιουργεί αχρείαστες εντάσεις στους δρόμους.

Ο αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που πυροβόλησε τη Γκουντ ήταν ένας από τους περισσότερους από 2.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατάξει να αναπτυχθούν στη Μινεάπολη, σε αυτό που το DHS χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη επιχείρηση» στην ιστορία του.

Σύμφωνα με δηλώσεις ομοσπονδιακών αξιωματούχων, ο αξιωματικός ταυτοποιήθηκε ως Τζόναθαν Ρος, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι είχε συρθεί από αυτοκίνητο μετανάστη κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης, υποφέροντας σοβαρά τραύματα. Οι λεπτομέρειες αυτές ταυτίζονται με τα στοιχεία δικαστικής υπόθεσης στο Μπλούμινγκτον της Μινεσότα, τον Ιούνιο του 2025, όπου ένας άνδρας καταδικάστηκε τελικά για επίθεση κατά του Ρος.

Το DHS αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομα του αξιωματικού

Βίντεο αυτοπτών μαρτύρων από το περιστατικό φαίνεται να δείχνουν τη Γκουντ να στρέφει τους τροχούς μακριά από τον αξιωματικό καθώς κινείται προς τα εμπρός, ενώ εκείνος πυροβολεί τρεις φορές πηδώντας προς τα πίσω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Οι δύο τελευταίοι πυροβολισμοί φαίνεται να κατευθύνονται προς το παράθυρο του οδηγού, αφού ο μπροστινός προφυλακτήρας του οχήματος έχει ήδη περάσει μπροστά από τα πόδια του αξιωματικού.

Μετά τον θάνατο της Γκουντ, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επέμειναν στη δική τους εκδοχή των γεγονότων. Ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αυτοκίνητο «παρέσυρε» τον αξιωματικό, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε την Πέμπτη τη Γκουντ ότι «επιτέθηκε» στους πράκτορες και επαίνεσε τον αξιωματικό για τις ενέργειές του.

Οι δύο πυροβολισμοί έχουν προκαλέσει τη συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών στη Μινεάπολη, το Πόρτλαντ και άλλες αμερικανικές πόλεις. Στη Μινεσότα, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ έχει θέσει την Εθνοφρουρά της πολιτείας σε επιφυλακή.

Αν και η επιχείρηση στη Μινεσότα εντάσσεται στη γενικότερη καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ, ο πρόεδρος εδώ και μήνες εξαπολύει πολιτικές επιθέσεις κατά της πολιτείας, ιδίως κατά της μεγάλης σομαλοαμερικανικής κοινότητας.

Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τους Σομαλούς μετανάστες «σκουπίδια», έχει καταγγείλει ένα εκτεταμένο σκάνδαλο απάτης σε επιδόματα και έχει χλευάσει τον Γουόλζ, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών το 2024. Ο Γουόλζ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα διεκδικήσει τρίτη θητεία, επικαλούμενος τον χρόνο που απαιτείται για την αντιμετώπιση του σκανδάλου απάτης.

Πηγή: skai.gr

