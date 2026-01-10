Λογαριασμός
Ουκρανία: Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη ρωσική επίθεση με Oreshnik

«Η συνεδρίαση θα εξετάσει τις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τη Ρωσία», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X

Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε το Σάββατο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσει τη νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στην οποία χρησιμοποιήθηκε βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς τύπου Oreshnik.

«Η συνεδρίαση θα εξετάσει τις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τη Ρωσία», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Οι ρωσικές επιθέσεις υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για ασφάλεια και ειρήνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ευρωπαϊκά κράτη και άλλους εταίρους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει τώρα για να διασφαλίσει τη λογοδοσία, να αυξήσει την πίεση στον επιτιθέμενο και να αποκαταστήσει μια διαρκή ειρήνη», αναφέρει ο Σιμπίχα.

