Πριν από λίγες ημέρες, η είδηση ότι γίνεται διαδικτυακός έρανος για να σωθεί ο Μίκι Ρουρκ από την αστεγία έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ένα αίσθημα θλίψης για την κατάσταση του άλλοτε ινδάλματος του Χόλιγουντ.
Ο έρανος με τίτλο «Βοηθήστε τον Μίκι Ρουρκ να μείνει στο σπίτι του», δημιουργήθηκε το Σαββατοκύριακο στην πλατφόρμα GoFundMe, με στόχο να συγκεντρωθούν 100.000 δολάρια, τα οποία χρωστάει ο διάσημος ηθοποιός στον σπιτονοικοκύρη του.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και μέσα σε λίγες ημέρες συγκεντρώθηκαν πάνω από 60 χιλιάδες δολάρια. Σήμερα όμως, ο ίδιος ο Ρουρκ ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τον «ταπεινωτικό» έρανο και κάλεσε τον κόσμο να μην συνεισφέρει.
«Κάποιος δημιούργησε κάποιο ίδρυμα ή ταμείο για μένα, για να δωρίσει χρήματα, όπως σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, και αυτός δεν είμαι εγώ», είπε ο σταρ και υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός στους 488.000 ακολούθους του στο Instagram, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία.
«Ποτέ δεν θα ζητούσα χρήματα από ξένους, θαυμαστές ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν είναι ο τρόπος μου. Ρωτήστε όποιον με γνωρίζει. Είναι ταπεινωτικό και πραγματικά ντροπιαστικό», πρόσθεσε o Ρουρκ στο βίντεο, κρατώντας αγκαλιά τον σκύλο του.
«Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχω: έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, έχω φαγητό, όλα είναι εντάξει», είπε εκτός των άλλων και πρόσθεσε: «Πάρτε τα χρήματά σας πίσω, σας παρακαλώ, δεν χρειάζομαι τα χρήματα κανενός και δεν θα το έκανα με αυτόν τον τρόπο, έχω μεγάλη περηφάνια».
Τέλος, ο διάσημος ηθοποιός τόνισε ότι θα μιλήσει με τον δικηγόρο του για να μάθει λεπτομέρειες για την υπόθεση.
