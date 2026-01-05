Άστεγος στα 73 του χρόνια κινδυνεύει να μείνει ο άλλοτε μεγάλος σταρ και sex symbol του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ (Mickey Rourke), μετά από έξωση και μήνυση που του έκανε ο σπιτονοικοκύρης του.

Ο Ρουρκ έλαβε τριήμερη ειδοποίηση έξωσης στα τέλη Δεκεμβρίου καθώς χρωστάει 59.100 δολάρια για το ενοίκιο της έπαυλης στο Λος Άντζελες. Καθώς δεν συμμορφώθηκε, ο ιδιοκτήτης τώρα τον μηνύει για αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα.

Για να βρει τα χρήματα, ο 73χρονος ηθοποιός - υποψήφιος για Όσκαρ και νικητής Χρυσής Σφαίρας για την ερμηνεία του στο δράμα του 2008 «Ο Παλαιστής» – ξεκίνησε διαδικτυακό έρανο, στην ιστοσελίδα GoFundMe.

Τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η συγκέντρωση χρημάτων είχε φτάσει σχεδόν τα 50.000 δολάρια, με στόχο τα 100.000 δολάρια.

«Ο Μίκι περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται γι' αυτόν και θέλουν να βοηθήσουν", δήλωσε η Liya-Joelle Jones, φίλη και μέλος της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ, στο Hollywood Reporter

Η Τζόουνς έγραψε στο GoFundMe ότι η εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Μίκυ για να βοηθήσει στην κάλυψη των άμεσων εξόδων που σχετίζονται με τη στέγαση και να αποτρέψει κάτι τέτοιο».

«Η ζωή δεν κυλάει πάντα σε ευθεία γραμμή και, παρά όλα όσα έχει δώσει ο Μίκι μέσα από τη δουλειά και τη ζωή του, τώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη οικονομική στιγμή που έχει θέσει σε κίνδυνο την κατοικία του» αναφέρει η σελίδα.

«Ο Μίκι Ρουρκ είναι ένα είδωλο - αλλά η πορεία του, όσο επώδυνη κι αν είναι, είναι επίσης βαθιά ανθρώπινη. Είναι η ιστορία κάποιου που έδωσε τα πάντα στη δουλειά του, πήρε πραγματικά ρίσκα και πλήρωσε πραγματικά κόστη. Η φήμη δεν προστατεύει από τις δυσκολίες και το ταλέντο δεν εγγυάται σταθερότητα.

«Αυτό που μένει είναι ένα άτομο που αξίζει αξιοπρέπεια, στέγαση και την ευκαιρία να ξανασταθεί στα πόδια του. Ο στόχος είναι απλός: να δοθεί στον Μίκι σταθερότητα και ηρεμία σε μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδο - ώστε να μπορεί να μείνει στο σπίτι του και να έχει τον χώρο να σταθεί ξανά στα πόδια του» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα του διαδικτυακού εράνου.

