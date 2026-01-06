Το μεγαλύτερο εμπόδιο που δεν έχει ακόμα υπερκεραστεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι το εδαφικό, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ωστόσο ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν «ορισμένες ιδέες» κατά τη διάρκεια των επαφών στο Παρίσι.

Η Ουκρανία δέχεται πίεση από τις ΗΠΑ να καταλήξει γρήγορα μια ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να περιλαμβάνει επώδυνες παραχωρήσεις, ωστόσο έχει αρνηθεί να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις να παραχωρήσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

«Το μεγαλύτερο ζήτημα που χρειάζεται δουλειά είναι το εδαφικό. Συζητήσαμε ορισμένες ιδέες που ίσως βοηθήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι από το Παρίσι, μετά τη συνάντηση με Ευρωπαίους συμμάχους για τη διαμόρφωση των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Αν οι ομάδες δεν μπορέσουν να επιλύσουν ορισμένα ζητήματα, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί σε επίπεδο ηγετών», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα παραμείνει στο Παρίσι για περαιτέρω διαβουλεύσεις, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι στις συνομιλίες στο Παρίσι συζητήθηκαν επιλογές για το ζήτημα των εδαφών και ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν.

Η Ουκρανία είχε κάνει γνωστό νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ πρότειναν την ιδέα μιας ζώνης ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον το Κίεβο αποσυρθεί από τμήματα της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.