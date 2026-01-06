Κάλεσμα στου Ιρανούς να φωνάξουν συνθήματα υπέρ της επιστροφής του στον θρόνο απηύθυνε σήμερα – για πρώτη φορά από την έναρξη των διαδηλώσεων στη χώρα και τους τουλάχιστον 27 νεκρούς - ο Ρεζά Παχλαβί, πρωτότοκος γιος του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί που ανετράπη με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, έπειτα από 37 έτη βασιλείας.

Ο 65χρονος επικεφαλής του Οίκου των Παχλαβί, με βίντεο που ανήρτησε στα social media, καλεί τους «αγαπημένους του συμπατριώτες» να φωνάξουν όλοι μαζί συνθήματα, αυτή την Πέμπτη και Παρασκευή, 18 και 19 Δεκεμβρίου, ταυτόχρονα στις 8 το βράδυ, «είτε βρίσκεστε στους δρόμους είτε ακόμα και από τα σπίτια σας».

Όπως αναφέρει, «με βάση την ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα, θα σας ανακοινώσω τις επόμενες προσκλήσεις μου».

من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان می‌گذارم و از شما دعوت می‌کنم که این پنج‌شنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دیماه، هم‌زمان سر ساعت ۸ شب، همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتان شروع به سردادن شعار کنید. درنتیجه بازخورد این حرکت‌، من فراخوان‌های بعدی را به شما اعلام خواهم کرد. pic.twitter.com/TEDgXoJEbn — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 6, 2026

Στο κάλεσμά του, ο διάδοχος Παχλαβί αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των Ιρανών των τελευταίων ημερών - ειδικά τη βίαιη «καταστολή» σήμερα στο παζάρι της Τεχεράνης - και ότι είναι εμψυχωτικό το ότι αντιστέκονται.

Όπως τονίζει, όλο και περισσότεροι ζητούν την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος και γιαυτό είναι σημαντικό οι διαδηλώσεις να είναι όσο το δυνατό πιο «πειθαρχημένες» και πιο μεγάλες.

Πηγή: skai.gr

