«Υπάρχει η άλλη, η καλύτερη Γερμανία - φιλελεύθερη, δημοκρατική, συνταγματική», τόνισε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, στο πλαίσιο εκδήλωσης με αφορμή την 80ή επέτειο από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Αδόλφου Χίτλερ. Ο καγκελάριος ζήτησε σεβασμό του Συντάγματος και του κράτους δικαίου και προστασία της δημοκρατίας.

Ο κ. Σολτς υπενθύμισε μεταξύ άλλων την ατομική ευθύνη κάθε πολίτη να υπερασπίζεται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. «Το Σύνταγμα εφαρμόζεται καθημερινά από εκατομμύρια πολίτες στην Γερμανία», δήλωσε και πρόσθεσε ότι από τις 20 Ιουλίου του 1944 και την γερμανική αντίσταση εξάγεται το δίδαγμα ότι δεν χρειάζεται κανείς να εγκαταλείπει την ιστορία.

«Η δημοκρατία μας εξαρτάται από τις ακούραστες προσπάθειές μας, από τη δέσμευση του καθενός από εμάς», συνέχισε ο κ. Σολτς και υπογράμμισε την σημασία αφενός της «συμμετοχής ενεργών πολιτών» σε αυτήν και αφετέρου της συνύπαρξης των πολιτών με αμοιβαίο σεβασμό. Ο καγκελάριος επιφύλαξε ιδιαίτερη μνεία στους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, τους διασώστες και τους στρατιώτες της Γερμανίας.

Η δημοκρατία εξαρτάται από την «αντίσταση σε κάθε είδος μίσους και εξτρεμισμού», ανέφερε ο καγκελάριος και, με το βλέμμα στην σημερινή επέτειο, σημείωσε ότι «αυτοί που πολεμούν τη δημοκρατία μας θα συναντούν πάντα την αποφασιστική μας αντίσταση. Οι άνδρες και οι γυναίκες της αντίστασης στη Γερμανία δεν έκαναν λάθος: Υπάρχει μια εναλλακτική λύση στη ναζιστική δικτατορία. Υπάρχει η άλλη, η καλύτερη Γερμανία - φιλελεύθερη, δημοκρατική, συνταγματική».

Στο ίδιο πνεύμα, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ζήτησε επίσης την υπεράσπιση της δημοκρατίας. «Ας μην αφήσουμε το πεδίο στους θορυβώδεις περιφρονητές της δημοκρατίας, αλλά ας προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας», δήλωσε, για να προσθέσει ότι αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο που μπορεί να αφιερωθεί στους αξιωματικούς της 20ής Ιουλίου 1944 και σε όλους τους άλλους που αντιστάθηκαν στον εθνικοσοσιαλισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

