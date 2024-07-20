Η Πολωνία καλεί σε κοινή δράση ΕΕ - ΗΠΑ για τη ρωσική παραπληροφόρηση

Η Πολωνία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ευαισθητοποιήσει το αμερικανικό κοινό σχετικά με τη σημασία της κοινής σχέσης.

Σε έγγραφο που ετοιμάστηκε για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα, η Πολωνία καλεί για θετική δράση ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου για να αντιμετωπίσει αυτό που περιγράφει ως ρωσική "παραπληροφόρηση" με στόχο να σπείρει διχασμό μεταξύ ΕΕ και Ουάσιγκτον.

«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας, είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβουμε συλλογικά ταχεία και σθεναρή δράση για να ενισχύσουμε τις διατλαντικές σχέσεις μέσω στρατηγικής επικοινωνίας για την ΕΕ στις ΗΠΑ», αναφέρει το έγγραφο, σύμφωνα με το Reuters.

Και προσθέτει: «Αυτό σημαίνει κλιμάκωση του ελέγχου και πάταξη της ρωσικής παραπληροφόρησης και την έναρξη εκστρατειών που ξεκαθαρίζουν τη θέση της Ευρώπης σήμερα για τα οφέλη της διπλωματίας, της συλλογικής ασφάλειας και της ανοιχτής κοινωνίας. "

Πηγή: skai.gr

