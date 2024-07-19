Bob Newhart: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο θρύλος της κωμωδίας

Έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός κωμικός και ηθοποιός Μπομπ Νιούχαρτ σε ηλικία 94 ετών. Ο Μπομπ Νιούχαρτ έγινε γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές «The Bob Newhart Show» και «Newhart» που ήταν τεράστιες επιτυχίες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του 1980.

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Νιούχαρτ, Τζέρι Ντίγκνεϊ είπε ότι πέθανε στο Λος Άντζελες μετά από συνεχόμενες σύντομες ασθένειες.

Ο Τζορτζ Ρόμπερτ Νιούχαρτ γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ, του Ιλινόι, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Loyola στο Σικάγο, ειδικεύτηκε στο εμπόριο και αποφοίτησε το 1952, όταν κατατάχθηκε στον στρατό των ΗΠΑ. Αφού τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία δύο χρόνια αργότερα, φοίτησε στη Νομική Σχολή του Loyola, αλλά το 1956 αποχώρησε. Στη συνέχεια έκανε διάφορες δουλειές.

Ο Νιούχαρτ και ένας φίλος του, ο Εντ Γκάλαχερ, ηχογράφησαν μερικές από τις συνομιλίες τους και προσπάθησαν να τις πουλήσουν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Οι κασέτες δεν πουλήθηκαν, αλλά οι μονόλογοι του Νιούχαρτ έγιναν αντιληπτοί από τον DJ του Σικάγο, Νταν Σόρκιν, ο οποίος έδωσε στον Νιούχαρτ την πρώτη του δουλειά στο ραδιόφωνο, η οποία διήρκεσε μόνο πέντε εβδομάδες.

Άρχισε την καριέρα του ως stand up κωμικός στα τέλη της δεκαετίας του 1950 όταν ο Σόρκιν τον σύστησε στον πρόεδρο της Warner Bros. Records, Τζέιμς Κόνγκλινγκ, ο οποίος του εξασφάλισε κρατήσεις στο νυχτερινό κέντρο του Χιούστον, the Tidelands και ηχογράφησε τις παραστάσεις του. Απέκτησε παγκόσμια φήμη όταν το σκετς του αποτυπώθηκε σε βινύλιο το 1960 ως «The Button-Down Mind of Bob Newhart» και κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς. Ακολούθησαν τα «The Button Down Mind Strikes Back» και «Behind the Button-Down Mind».

Στη σειρά «Bob Newhart Show» του 1972, κωμωδία καταστάσεων υποδυόταν έναν ψυχολόγο από το Σικάγο που ζούσε σε ένα ρετιρέ με τη δασκάλα σύζυγό του, Σούζαν Πλεσέτ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο κωμικός πρωταγωνίστησε στη σειρά οκτώ κύκλων «Newhart» ως επιτυχημένος συγγραφέας της Νέας Υόρκης που αποφασίζει να ανοίξει ξανά ένα πανδοχείο που είχε κλείσει. Ο Νιούχαρτ ήταν ο ήρεμος, λογικός άντρας περιτριγυρισμένος από μια ομάδα εκκεντρικών ντόπιων. Δύο μεταγενέστερες σειρές στις οποίες συμμετείχε ήταν το «Bob», το 1992-93, και «George & Leo», 1997-98. Με τα χρόνια, ο Νιούχαρτ εμφανίστηκε επίσης σε πολλές ταινίες, συνήθως σε κωμικούς ρόλους. Ανάμεσά τους: «Catch 22», «In and Out», «Legally Blonde 2».

Ο Μπομπ Νιούχαρτ ήταν επίσης γνωστός στο νεότερο κοινό από τη χριστουγεννιάτικη κλασική ταινία «Elf» του 2003, από έκτακτη εμφάνισή του στη σειρά «The Big Bang Theory» (για την οποία κέρδισε το μοναδικό του Emmy, ως guest star το 2013) και πιο πρόσφατα σε τρία επεισόδια του «Young Sheldon».

Ο δημιουργός του «The Big Bang Theory» Τσακ Λορ αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Νιούχαρτ σε δήλωσή του στο Variety: «Για χρόνια παρακαλούσα τον Μπομπ να εμφανιστεί σε μια από τις σειρές μου. Πάντα έλεγε όχι. Αλλά μετά ερωτεύτηκε το "The Big Bang Theory' και είπε ναι – με δύο όρους, ο χαρακτήρας του έπρεπε να εκτείνεται σε πολλά επεισόδια και ήθελε να κερδίσει ένα Emmy. Καταφέραμε και τα δύο. Άρχισα να συνεργάζομαι με έναν θρύλο της κωμωδίας. Άριστος στην τέχνη του και ευγενικός άνθρωπος».

