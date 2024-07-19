Ρωσία: Ένας νεκρός από επίθεση ουκρανικού drone σε μοναστήρι στην περιφέρεια Κουρσκ,

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε σήμερα ένα μοναστήρι στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπως ανέφερε σήμερα Παρασκευή ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξέι Σμιρνόφ στην εφαρμογή Telegram.

Το κανάλι Mash του Telegram δήλωσε πως ένας 60χρονος ενορίτης σκοτώθηκε γύρω στις 8.30 το πρωί τοπική ώρα αφού ένα drone εκτόξευσε οκτώ βλήματα εναντίον του μοναστηριού Άγιος Νικόλαος Μπελογκόρσκι στο Γκορμάλ, ένα χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Προσώρας δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τις ουκρανικές αρχές για τις επιθέσεις, τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή.

Όπως και άλλες ρωσικές μεθοριακές περιοχές, η περιοχή Κουρσκ υφίσταται συχνά επιθέσεις από τις δυνάμεις του Κιέβου. Την Τρίτη, 16 Ιουλίου, επίθεση με drone σε εργοστάσιο ηλεκτρικών συσκευών στην πόλη Κορένεβο προκάλεσε πυρκαγιά χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το ανδρικό μοναστήρι ιδρύθηκε το 1671 και είχε φιλοξενήσει κάποτε τον συγγραφέα Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, που απαθανάτισε τις συζητήσεις του με τους μοναχούς στο μυθιστόρημά του "Αδελφοί Καραμάζοφ", σύμφωνα με τον ιστότοπο του μοναστηριού.

Ένα παιδί είχε τραυματιστεί σε προηγούμενη επίθεση στο μοναστήρι τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με το Mash.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.