Η JPMorgan αποσύρει τη βρετανική αγωγή κατά της Viva Wallet - Παραμένει όμως η διαμάχη στα ελληνικά δικαστήρια

Η JPMorgan σχεδιάζει να αποσύρει την αγωγή ύψους 900 εκατ. ευρώ κατά της Viva Wallet στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα συνεχίσει να ασκεί νομική δράση στη χώρα καταγωγής της startup, σύμφωνα με το sefted.eu.

Ο γίγαντας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών απέκτησε μερίδιο 48,5% στη Viva Wallet, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες fintech στην Ελλάδα, το 2022. Το υπόλοιπο της επιχείρησης ελεγχόταν από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Viva Χάρη Καρώνη, μέσω της εταιρείας WRL. Μέσα σε δύο χρόνια, ωστόσο, η συμφωνία διαλύθηκε - με τις δύο εταιρείες να καταθέτουν αγωγές η μία εναντίον της άλλης.

Τον Ιανουάριο, η JPM άσκησε αγωγές στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, ζητώντας αποζημίωση 917 εκατ. ευρώ για τις ζημίες που υπέστη από την επένδυσή της το 2022.

Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το Sifted, η JPM σχεδιάζει τώρα να διακόψει την αγωγή της στο Ηνωμένο Βασίλειο - αλλά σκοπεύει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα στα ελληνικά δικαστήρια. Εκπρόσωπος της JPM δήλωσε στο Sifted: «Δεν έχουμε αποσύρει την αγωγή αποζημίωσης ύψους 917 εκατ. ευρώ που καταθέσαμε στην Ελλάδα και δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε».

Η πικρή αντιπαράθεση περιστράφηκε κυρίως γύρω από μια ρήτρα που περιλαμβανόταν στην αρχική συμφωνία, η οποία έλεγε ότι η JPM θα είχε το δικαίωμα να αναλάβει την επιχείρηση εάν η αξία της ήταν κάτω από 5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουλίου 2025. Ο διευθύνων σύμβουλος Καρώνης κατηγόρησε την JPM ότι προσπάθησε να υπονομεύσει την αποτίμηση της Viva για να συμβεί αυτό.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Sifted, η WRL κατηγόρησε την JPM ότι προσπαθεί «να χρησιμοποιήσει το μέγεθος και τη δύναμή της για να μειώσει την αξία της Viva και να θάψει την WRL [...] με περιττά νομικά έξοδα».

Η τεταμένη σχέση μεταξύ της Viva και της JPM αναδεικνύει την εύθραυστη σχέση του τραπεζικού κλάδου με τον fintech κλάδο. Ο Stuart Roberts, το στέλεχος της JPM που ήταν επιφορτισμένο με την εποπτεία των συναλλαγών της με τη Viva, παραιτήθηκε από την εταιρεία τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

