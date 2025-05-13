Η Nvidia θα πουλήσει πάνω από 18.000 τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στη Σαουδική Αραβία

Η Nvidia θα πουλήσει πάνω από 18.000 από τα τελευταία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της στη σαουδαραβική εταιρεία Humain, ανακοίνωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang σύμφωνα με το CNBC.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο ενός ταξιδιού του Λευκού Οίκου στη Σαουδική Αραβία, στο οποίο συμμετέχουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι.

Τα πρωτοποριακά τσιπ Blackwell θα χρησιμοποιηθούν σε ένα κέντρο δεδομένων 500 μεγαβάτ στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δηλώσεις στο επενδυτικό φόρουμ Σαουδικής Αραβίας-ΗΠΑ στο Ριάντ την Τρίτη.

Η ανακοίνωση της Τρίτης αναδεικνύει τη σημασία των τσιπ της Nvidia ως διαπραγματευτικού εργαλείου για τη διοίκηση Τραμπ, καθώς οι χώρες σε όλο τον κόσμο διεκδικούν τα τσιπ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη προηγμένου λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT.

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω στον εορτασμό των εγκαινίων, της αρχής της Humain», δήλωσε ο Huang.

Η Humain θα ανήκει στο Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας και θα εργάζεται στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης καθώς και στην κατασκευή υποδομών κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα σχέδια της Humain περιλαμβάνουν εν τέλει την ανάπτυξη «αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων» GPU της Nvidia.

