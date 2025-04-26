Μια κηδεία σαν σύνοδος κορυφής

Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί και 170 ξένες αντιπροσωπείες στη Ρώμη για το στερνό αντίο στον «καλό άνθρωπο», που ήρθε από την άκρη του κόσμου για να βάλει στο Βατικανό τη δική του σφραγίδα.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Οι τελευταίοι προσκυνητές μπήκαν στον Άγιο Πέτρο στις 6.40 το απόγευμα, ώρα Ιταλίας. Αμέσως μετά, στην πλατεία της Βασιλικής έμειναν μόνον δημοσιογράφοι, αστυνομικοί, άνδρες και γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας και κληρικοί. Λίγο πριν σταματήσει η προσέλευση των πιστών, το σκήνωμα του «πάπα των φτωχών» προσκύνησαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με την σύζυγό του Μπριζίτ.



Τις τρείς αυτές ημέρες, μπήκαν στην ουρά για να πουν ένα τελευταίο, προσωπικό αντίοστον Φραγκίσκο, πάνω από 250.000 πιστοί, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Ο αριθμός τους εντυπωσιάζει, έστω και αν είναι μικρότερος από εκείνο των προσκυνητών που είχαν κατακλύσει την Αιώνια Πόλη πριν είκοσι χρόνια, για την κηδεία του πάπα Ιωάννη Παύλου του Β'. Οφείλεται, ίσως, και στην κοινωνία του διαδικτύου, η οποία έχει μάλλον αποθαρρύνει την απευθείας συμμετοχή, ακόμη και σε γεγονότα ιστορικής σημασίας.

Σε κατάσταση συναγερμού

Από χθες, στην ιταλική πρωτεύουσα τα μέτρα ασφαλείας είναι ύψιστα. Με χρήση drone, αντιτορπιλικών πλοίων, αεροσκαφών του ΝΑΤΟ τα οποία βρίσκονται σε ετοιμότητα στο Γκροσέτο, βόρεια της Ρώμης. Η παρουσία αστυνομικών και ανδρών και γυναικών του στρατού, σε όλους τους σταθμούς του μετρό είναι εντονότατη, ενώ ο ουρανός της Αιώνιας Πόλης έχει μετατραπεί σε "no flight zone".



Εστεμμένοι και θρησκευτικοί ηγέτες, πρώην πρωθυπουργοί και νυν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Εκατόν εβδομήντα αντιπροσωπείες, φθάνουν στην Ρώμη για να τιμήσουν την μνήμη και το έργο του Φραγκίσκου. Η αυριανή τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου θα έχει βαθύτατη θρησκευτική σημασία, με ψαλμωδίες, την παρουσία πάνω από διακοσίων καρδιναλίων, και χιλιάδες ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να χαρούν για την Ανάσταση, αφού μετά από λίγες ώρες βυθίστηκαν σε βαρύτατο πένθος.

Πομπή 6,5 χιλιομέτρων

Για πρώτη φορά, όμως, ο απλός κόσμος θα μπορέσει να «αγκαλιάσει» τον δικό του πάπα και στους δρόμους της Ρώμης, με πομπή η οποία θα περάσει από την Πιάτσα Βενέτσια, το Κολοσσαίο και θα καταλήξει στην βασιλική εκκλησία αφιερωμένη στην Παρθένο, την Σάντα Μαρία Ματζιόρε. Το φέρετρο θα μεταφερθεί με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα για να μπορέσει, όλος ο κόσμος πίσω από τα κιγκλιδώματα, να προλάβει μια προσευχή και να νιώσει ότι συμμετέχει στο μαζικό αυτό πένθος. «Η ζωή του Φραγκίσκου ήταν αφιερωμένη στην απλότητα. Με τον ίδιο τρόπο οργανώθηκε η κηδεία και η ταφή του», δήλωσε ο αρχιερέας της Βασιλικής, αφιερωμένης στην Παναγία, όπου ο Πάπας ζήτησε να φτιαχτεί το μνήμα του.



Αρχικά, το συγκεκριμένο σημείο είχε επιλεγεί από έναν καρδινάλιο ο οποίος, όμως, μόλις πληροφορήθηκε την επιθυμία του Φραγκίσκου, του παραχώρησε την θέση του. Την Κυριακή όλοι οι καθολικοί καρδινάλιοι θα επισκεφθούν την Σάντα Μαρία Μαρζιόρε, για να προσκυνήσουν τον τάφο του Καθολικού Άγιου Πατέρα που είχε έρθει στην Ιταλία, σχεδόν από την άκρη του κόσμου. Από την Δευτέρα, όμως, η εκκλησία θα ανοίξει σε όλους τους πολίτες. Σε όλους όσους θα νιώσουν την ανάγκη να πάνε ένα λουλούδι, να ευχαριστήσουν τον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο για την ανθρωπιά και την σπάνια ευγένεια της ψυχής του.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.