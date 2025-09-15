Μια δοκιμασία για το ΝΑΤΟ, αλλά και για τον Τραμπ

Η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές και τις ανοχές της Συμμαχίας. Όμως δεν αποσκοπεί μόνο εκεί. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ο μοναδικός «στόχος». Στο βάθος... υπάρχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Πέμπτη σχετικά με την εισβολή ρωσικού drone στον πολωνικό εναέριο χώρο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε... αδιάφορος. «Μπορεί να ήταν λάθος», είπε και σήκωσε τους ώμους του. «Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, δεν είμαι ευχαριστημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο θα μπορούσε να χαίρεται o Αμερικανός πρόεδρος. Είτε το γνωρίζει ο Τραμπ είτε όχι, παίζει με τη φωτιά. Η Πολωνία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου απολαμβάνει εγγυήσεις βάσει συνθηκών που έχουν υπογραφεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι εγγυήσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά... μελάνι σε χαρτιά, μέχρι να δοκιμαστούν. Παρόλα αυτά, και ανεξάρτητα από το αν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στάλθηκαν σκόπιμα στον πολωνικό εναέριο χώρο, τα τελευταία γεγονότα έχουν εξελιχθεί σε μια δοκιμασία της αποφασιστικότητας της Συμμαχίας. Και η ρητορική τακτική του Τραμπ κινδυνεύει να αποτύχει, διότι τα δεδομένα, πλέον, μπορεί να αλλάζουν.

Όταν το Fox News ρώτησε το πρωί της Παρασκευής για το περιστατικό, ο Τραμπ το αμφισβήτησε ξανά. «Το θέμα της Πολωνίας... Δεν πρόκειται να υπερασπιστώ κανέναν. Αλλά στην Πολωνία, στην πραγματικότητα καταρρίφθηκε και έπεσε εντός του πολωνικού εναέριου χώρου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αλλά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται κοντά στην Πολωνία ούτως ή άλλως», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν απέτυχε εντελώς σε αυτήν τη δοκιμασία. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ αντέδρασε γρήγορα στην είδηση ​​στο X, γράφοντας: «Στεκόμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ απέναντι σε αυτές τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά και αργότερα περιέγραψε τη συζήτηση ως «επιβεβαίωση της ενότητας της συμμαχίας». Και ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις, δημοσίευσε στο X ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον διαβεβαίωσε ότι «η Πολωνία μπορεί να βασίζεται στη φιλία και την πλήρη συμμαχική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το ίδιο το ΝΑΤΟ έχει επίσης αναβαθμίσει τις δυνάμεις του. Ο γενικός γραμματέας Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε μια επιχείρηση με την ονομασία Eastern Sentry, η οποία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως. Η Δανία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία έχουν διαθέσει μαχητικά αεροσκάφη και άλλα μέσα για την ασφάλεια ολόκληρης της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Βαλτικής. Ο Ρούτε χαρακτήρισε τις εισβολές «απερίσκεπτες και απαράδεκτες», προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να εισέρχονται στον συμμαχικό εναέριο χώρο».

ΝΑΤΟ και Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά διλήμματα. Ποιος θα είναι ειλικρινής; Θα το δείξει η ιστορία...

