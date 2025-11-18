Λογαριασμός
Εικόνες Αποκάλυψης στην Αργεντινή: Τεράστιο «τείχος» σκόνης σκέπασε τη Χενεράλ Βιγιέγκας (Βίντεο)

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το μέγεθος της καταιγίδας αφού ένα τεράστιο τείχος από σύννεφα και σκόνη τύλιξε την πόλη

Μπουενος Άιρες

Μια ισχυρή καταιγίδα έπληξε την επαρχία του Μπουένος Άιρες και την κεντρική Αργεντινή το περασμένο Σάββατο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το μέγεθος της καταιγίδας αφού ένα τεράστιο τείχος από σύννεφα και σκόνη τύλιξε την πόλη Χενεράλ Βιγιέγκας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πιθανή χαλαζόπτωση.

Από την ισχυρή καταιγίδα σχεδόν το 80% της πόλης βυθίστηκε στο σκοτάδι, καθώς οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος παρασύρθηκαν από την καταιγίδα. Επίσης, από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα, καταστράφηκαν πυλώνες ηλεκτροδότησης, στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, ενώ οι δρόμοι πλημμύρισαν από συντρίμμια, δυσκολεύοντας την επέμβαση των πυροσβεστών και των τεχνικών συνεργείων.


 

