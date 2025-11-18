Μια ισχυρή καταιγίδα έπληξε την επαρχία του Μπουένος Άιρες και την κεντρική Αργεντινή το περασμένο Σάββατο.

🔵Imponente "muralla" de nubes y polvo envuelve General Villegas tras fuerte tormenta en Buenos Aires, dejando sin electricidad a gran parte de la ciudad.#17Nov



📹 @AlbertoRodNews pic.twitter.com/vfER59AZar November 18, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το μέγεθος της καταιγίδας αφού ένα τεράστιο τείχος από σύννεφα και σκόνη τύλιξε την πόλη Χενεράλ Βιγιέγκας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πιθανή χαλαζόπτωση.

A powerful storm has hit the city of General Villegas in the province of Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/Qn99MX47bR — NoHoldsBarred (@AussieSteve64) November 16, 2025

Από την ισχυρή καταιγίδα σχεδόν το 80% της πόλης βυθίστηκε στο σκοτάδι, καθώς οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος παρασύρθηκαν από την καταιγίδα. Επίσης, από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα, καταστράφηκαν πυλώνες ηλεκτροδότησης, στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, ενώ οι δρόμοι πλημμύρισαν από συντρίμμια, δυσκολεύοντας την επέμβαση των πυροσβεστών και των τεχνικών συνεργείων.

15.11.2025#Argentina

A storm struck Buenos Aires Province, causing significant damage to the city of San Nicolás de los Arroyos. A stage platform collapsed due to the winds. In the city of General Villegas, approximately 80% of the city was left without power due to the storm. pic.twitter.com/tJ4XP5Iw7l — Climate Review (@ClimateRe50366) November 16, 2025





Πηγή: skai.gr

