Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φανατικοί μουσουλμάνοι βασάνιζαν την κόρη τους επειδή αρνούνταν να φορέσει χιτζάμπ – Βίντεο

Οι γονείς της τη χτυπούσαν, την πήγαιναν σχεδόν κάθε μέρα σε έναν μουλά για εξορκισμό και τη βύθιζαν σε ένα βαρέλι γεμάτο ακαθαρσίες

κιργισταν

Μία ιστορία θρησκευτικού φανατισμού στο Κιργιστάν, με θύμα μία 20χρονη κοπέλα προκάλεσε την οργή των χρηστών του διαδικτύου.

Στο Μπισκέκ, φανατικοί μουσουλμάνοι γονείς βασάνιζαν την ενήλικη πλέον κόρη τους, θεωρώντας τη δαιμονισμένη, επειδή αρνούνταν να φορέσει χιτζάμπ

Οι γονείς της τη χτυπούσαν, την πήγαιναν σχεδόν κάθε μέρα σε έναν μουλά για να «βγάλει από μέσα της ένα τζιν» και τη βύθιζαν σε ένα βαρέλι γεμάτο με «υγρό που μύριζε άσχημα» (ακαθαρσίες).

Το περιστατικό συνέβη στα τέλη του Σεπτεμβρίου, αλλά οι φρικιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως τώρα.

Σύμφωνα με τη νεαρή γυναίκα, οι  γονείς της  - οι οποίοι έγιναν  φανατικοί τον τελευταίο χρόνο - την κρατούσαν κλειδωμένη στο σπίτι και της είχαν πάρει  το κινητό της τηλέφωνό της.

Η ιστορία προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και, μετά την παρέμβασή των αρχών, οι γονείς συμφώνησαν να αφήσουν την κόρη τους να βγαίνει έξω χωρίς χιτζάμπ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιργιστάν μουσουλμάνοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark