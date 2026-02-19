Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε την Πέμπτη μεταξύ της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη δολοφονία ενός ακροδεξιού ακτιβιστή στη Λυών το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το περιβάλλον της Μελόνι αντέδρασε έντονα, αφότου ο Μακρόν επέκρινε νωρίτερα την Ιταλίδα πρωθυπουργό για τη δήλωσή της ότι η δολοφονία του 23χρονου Κεντέν Ντεράνκ «είναι πληγή για ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Μακρόν, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία, άφησε να εννοηθεί ότι η Μελόνι παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας.

Οι δύο ηγέτες έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα για ζητήματα που εκτείνονται από τη μετανάστευση έως το δικαίωμα στην άμβλωση, με τη σχέση τους να χαρακτηρίζεται τεταμένη. Ωστόσο, αναμένεται μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης τον Απρίλιο, στη διάρκεια της γαλλοϊταλικής συνόδου κορυφής στην Τουλούζη.

Αξιωματούχοι προσκείμενοι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό ανέφεραν ότι τα σχόλια του Μακρόν προκάλεσαν «έκπληξη» και υποστήριξαν ότι η δήλωση της Μελόνι είχε στόχο «να εκφράσει αλληλεγγύη προς τον γαλλικό λαό που επλήγη από αυτό το τραγικό γεγονός και σε καμία περίπτωση να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Μακρόν δήλωσε ότι «του προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι άνθρωποι που είναι εθνικιστές, που δεν θέλουν να τους ενοχλούν στο εσωτερικό τους, είναι πάντα οι πρώτοι που σχολιάζουν όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες».

«Αν ο καθένας κοιτούσε τη δουλειά του, τα πράγματα θα ήταν μια χαρά», πρόσθεσε.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής έχασε τη ζωή του αφού δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια συμπλοκής έξω από εκδήλωση που συμμετείχε η ευρωβουλευτής, Ριμά Χασάν, του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, σε πανεπιστήμιο στη Λυών, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Λυών ανακοίνωσε αργότερα την Πέμπτη ότι επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας κοινοβουλευτικός συνεργάτης βουλευτή της Ανυπότακτης Γαλλίας, τίθενται υπό επίσημη έρευνα. Τρεις από τους υπόπτους δήλωσαν ότι είχαν ή έχουν σχέσεις με «ακροαριστερές» ομάδες. Ορισμένοι παραδέχθηκαν ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή, ωστόσο όλοι αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον Ντεράνκ, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι τα πολιτικά άκρα στη χώρα πρέπει «να βάλουν τάξη στο σπίτι τους» μετά τη δολοφονία. «Δεν υπάρχει χώρος στη Γαλλία για κινήματα που υιοθετούν ή νομιμοποιούν τη βία», ανέφερε σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Ινδία.

Ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσέ, κάλεσε την Πέμπτη τις αρχές να απαγορεύσουν πορεία υπέρ του νεκρού ακτιβιστή, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.