Τζόρτζια Μελόνι: «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι δεν συμμερίζεται τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga, χαρακτηρίζοντάς τες ως πολιτικές εκτιμήσεις που δεν απασχολούν την ΕΕ.

Επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον εαυτό της, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας.

Η Μελόνι υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης των κοινών στοιχείων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Ιταλίας για την ενδυνάμωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όχι, θα έλεγα ότι δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga. Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις, ο κάθε ηγέτης κάνει όποιες εκτιμήσεις νομίζει, αλλά δεν πρόκειται για υπόθεση που απασχολεί την ΕΕ», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Από την Αιθιοπία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη Ιταλίας-Αφρικής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, με στόχο την επιπλέον ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας».

«Θεωρώ αναγκαίο να αξιοποιήσουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν. Είναι βασικής σημασίας , ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ιταλία» πρόσθεσε η Μελόνι, με αναφορά, πάντα, στις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, με στόχο να μετατραπεί και πάλι σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη», συμπλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. Σε σχέση με το «Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα», τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα πάρει μέρος στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ως παρατηρητής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.